Arriach vs. Nötsch: Spielabbruch!

Details Sonntag, 18. August 2024 12:03

Das Fußballspiel in der 1. Klasse B zwischen dem SC Arriach und dem ATUS Nötsch am Samstagnachmittag endete in einem Eklat. Nach einem turbulenten Spielverlauf sah sich der Schiedsrichter Almir Puskar gezwungen, die Partie abzubrechen. Die Ereignisse auf dem Spielfeld werfen ein schlechtes Licht auf den Amateurfußball und werden nun Konsequenzen nach sich ziehen.

Nötsch geht mit 2:0 in Führung

Das Spiel zwischen dem SC Arriach und dem ATUS Nötsch begann mit einem frühen Treffer der Gäste, die bereits kurz nach dem Anpfiff in Führung gingen. Nach der Pause legte Nötsch mit einem weiteren Tor nach und erhöhte auf 2:0. Bis zur 62. Minute verlief das Spiel weitestgehend sportlich, doch dann kam es zu einer entscheidenden Wende. Suvad Grabus vom SC Arriach erhielt nach Kritik am Schiedsrichter die Rote Karte, was die Situation auf dem Spielfeld dramatisch veränderte.

Eskalation und Spielabbruch

Die Lage spitzte sich weiter zu, als kurz nach der Roten Karte für Grabus auch Trainer Luka Bratic nach heftiger Kritik an Schiedsrichter Almir Puskar des Platzes verwiesen wurde. Die Stimmung auf dem Spielfeld und den Rängen wurde zunehmend hitziger. In der 67. Minute erreichte die Situation ihren Höhepunkt, als der Schiedsrichter lautstark beschimpft wurde. Angesichts der Lage entschied sich Schiedsrichter Puskar, die Partie abzubrechen. Nun obliegt es den Strafinstanzen, über die Konsequenzen zu entscheiden.

