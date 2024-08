Admira Villach weiterhin punktelos: Niederlage gegen Ledenitzen

Spielberichte

Details Sonntag, 18. August 2024 12:07

In einem spannenden Duell der 1. Klasse B sicherte sich DSG Ledenitzen einen knappen 1:0-Auswärtssieg gegen den bis dato noch punktelosen ESV Admira Villach. Trotz vieler Chancen und einer kämpferischen Leistung der Heimmannschaft, entschied ein einziges Tor von Enis Musanovic das Spiel zu Gunsten der Gäste.

Ausgeglichene erste Halbzeit

Nach einem verspäteten Anpfiff aufgrund technischer Probleme beim Schiedsrichter starteten beide Teams dennoch engagiert in die Partie. Bereits in den ersten Minuten wurde deutlich, dass sowohl Admira Villach als auch DSG Ledenitzen darauf aus waren, das Spiel zu dominieren. Trotz hoher Temperaturen entwickelte sich eine flotte Partie, bei der beide Mannschaften von Anfang an hohes Tempo gingen.

In der 20. Minute wurde eine Trinkpause eingelegt, die den Spielern eine kurze Erholung verschaffte. Nach der Unterbrechung drückte vor allem Admira Villach auf das Tor, was in der 38. Minute in einer Aktion von Torwart Moser mündete, der außerhalb seines Strafraums klären musste. Kurz darauf hatte Kranzelmayr eine entscheidende Abwehraktion gegen Kovacic, was weitere Gefahr für das Tor der Heimmannschaft abwendete.

Entscheidung in der zweiten Halbzeit

Die zweite Halbzeit begann ähnlich intensiv wie die erste endete. In der 56. Minute gelang DSG Ledenitzen schließlich der Durchbruch. Enis Musanovic erzielte das einzige Tor der Partie und brachte die Gäste mit 1:0 in Führung. Dieser Treffer setzte Admira Villach unter Druck, die nun alles daran setzten, den Ausgleich zu erzielen.

In der 68. Minute erlebte die Heimmannschaft einen herben Rückschlag, als Alexander Wedam die Gelb-Rote Karte sah und vom Platz gestellt wurde. Diese Unterzahl erschwerte die Bemühungen von Admira Villach erheblich. Dennoch gab die Mannschaft nicht auf und hatte in der 78. Minute eine große Chance durch Langer, dessen Schuss jedoch vom starken Ledenitzen-Torwart Moser pariert wurde.

Mit zunehmender Spielzeit und der knappen Führung im Rücken verteidigte DSG Ledenitzen vehement und ließ kaum noch Chancen für die dezimierte Heimmannschaft zu. Trotz der fünf Minuten Nachspielzeit, in denen Admira Villach weiterhin Druck ausübte, konnte DSG Ledenitzen den Vorsprung über die Zeit retten.

Als der Schiedsrichter das Spiel nach insgesamt 95 Minuten beendete, stand ein knapper, aber nicht unverdienter 1:0-Auswärtssieg für DSG Ledenitzen zu Buche. Dieses Ergebnis war besonders bitter für Admira Villach, die trotz guter Chancen und eines couragierten Auftritts ohne Punkte blieben.

Beide Mannschaften boten den Zuschauern eine spannende und intensive Begegnung, die am Ende durch eine entscheidende Aktion zugunsten von DSG Ledenitzen entschieden wurde.

1. Klasse B: Admira V. : Ledenitzen - 0:1 (0:0)

56 Enis Musanovic 0:1

Details

