FC Bad Kleinkirchheim feiert ersten Saisonsieg

Details Sonntag, 18. August 2024 12:28

In der dritten Runde der 1. Klasse B konnte der FC Bad Kleinkirchheim seine ersten drei Punkte im ersten Heimspiel der Saison verbuchen. Die Partie gegen den SV Feffernitz endete mit einem knappen 2:1-Sieg für die Gastgeber. Während das Spiel in der ersten Halbzeit ausgeglichen verlief, konnten die Hausherren in der zweiten Halbzeit die entscheidenden Akzente setzen.

Ausgeglichene erste Halbzeit

Die ersten Minuten der Partie gestalteten sich ausgeglichen, wobei beide Teams Schwierigkeiten hatten, ins Spiel zu finden. Bereits in der 2. Minute verzeichnete der FC die erste Torchance, die jedoch zu schwach geschossen war. Auch in der 10. Minute lief es noch nicht rund auf beiden Seiten, und die zweite Torchance für die Heimelf in der 15. Minute blieb ungenutzt.

In der 17. Minute gab es eine vielversprechende Ecke für die Gastgeber, die jedoch ebenfalls ohne Ergebnis blieb. Der SV Feffernitz kam zunehmend besser ins Spiel und zeigte starkes Pressing, wobei ein Abseitspfiff in der 21. Minute einen gefährlichen Angriff stoppte. In der 24. Minute wurden die Gäste immer gefährlicher und drängten auf den Führungstreffer.

Dieser sollte dann in der 33. Minute auch tatsächlich fallen. Arnes Sacic nutzte eine Unachtsamkeit der Heimmannschaft und erzielte das 0:1. Die Gastgeber zeigten sich davon jedoch unbeeindruckt und glichen nur drei Minuten später aus. Christoph Ebner konnte einen Abstauber zum 1:1 verwerten. Bis zur Halbzeitpause blieb es bei diesem Spielstand, obwohl der FC Bad Kleinkirchheim in der 40. Minute noch eine gute Freistoßposition hatte, diese aber nicht nutzen konnte.

Entscheidung in Minute 72

Die zweite Halbzeit begann motivierter für beide Teams. Der FC Bad Kleinkirchheim drängte auf die Führung, konnte jedoch in der 58. Minute aus einem Fehler des gegnerischen Torwarts keinen Nutzen ziehen. Auch weitere Angriffe endeten in der Folge eher lauwarm.

Eine spannende Szene ereignete sich in der 67. Minute, als der Ball zwar im Netz landete, der Treffer jedoch wegen Abseits nicht zählte. Nur eine Minute später zeigten auch die Gäste ihre Offensivqualitäten und drückten auf die Führung. Doch das nächste Tor fiel für die Gastgeber: In der 72. Minute schoss Sascha Ortner den Ball mit einem tollen Schuss vom 16er ins linke Eck und erzielte das 2:1 für den FC Bad Kleinkirchheim.

In der 77. Minute lag sogar ein weiteres Tor für die Heimelf in der Luft, doch der Treffer blieb aus. Die reguläre Spielzeit endete mit einer fünfminütigen Nachspielzeit, in der keine weiteren Tore fielen. Der FC Bad Kleinkirchheim konnte sich über einen hart erkämpften 2:1-Sieg freuen.

1. Klasse B: Bad Kleinkirchheim : Feffernitz - 2:1 (1:1)

72 Sascha Ortner 2:1

36 Christoph Ernst Ebner 1:1

33 Arnes Sacic 0:1

