Offensivspektakel im Gegendtal: SV Afritz besiegt SV Egg mit 6:4

Spielberichte

Details Montag, 19. August 2024 11:19

In einem torreichen und spannenden Match der 1. Klasse B setzte sich der SV Afritz 1975 gegen den SV Egg mit 6:4 durch. Die Partie bot zahlreiche Höhepunkte und Torjubel, wobei insbesondere Sandro Moser und Filip Skerl mit vielen Treffern herausragten. Bereits zur Halbzeit stand es 3:3, bevor in der zweiten Hälfte weitere Tore fielen und die Entscheidung zugunsten der Heimmannschaft fiel.

Furiose Anfangsphase mit vier Toren

Kaum hatte das Spiel begonnen, sorgte Filip Skerl in der 2. Minute für die frühe Führung des SV Egg. Die Freude der Gäste währte jedoch nur kurz, denn nur drei Minuten später glich Domen Peklar für den SV Afritz 1975 zum 1:1 aus. Der Torreigen ging weiter: In der 7. Minute traf Marco Kahlhofer zur 2:1-Führung für die Gastgeber. Beide Teams zeigten von Beginn an offensiven Fußball und belohnten die Zuschauer mit einem intensiven Schlagabtausch.

Nach einer kurzen Beruhigung der Partie, war es erneut der SV Afritz 1975, der zuschlug. In der 31. Minute erzielte Sandro Pascal Moser seinen ersten Treffer des Abends und baute die Führung auf 3:1 aus. Doch der SV Egg ließ sich nicht entmutigen und antwortete noch vor der Pause. Marcel Mayer verkürzte in der 41. Minute auf 3:2, bevor Filip Skerl mit seinem zweiten Tor in der 45. Minute den 3:3-Ausgleich zur Halbzeit erzielte.

Spannende zweite Halbzeit

Die zweite Halbzeit begann ebenso furios wie die erste endete. Bereits in der 46. Minute brachte Sandro Pascal Moser den SV Afritz 1975 erneut in Führung und erzielte das 4:3. Doch auch der SV Egg ließ nicht locker und schaffte in der 56. Minute durch Filip Skerl erneut den Ausgleich zum 4:4. Es war bereits der dritte Treffer für Skerl an diesem Abend.

Das Spiel blieb bis in die Schlussphase spannend und offen. In der 78. Minute war es wieder Sandro Pascal Moser, der die Gastgeber mit seinem dritten Tor zum 5:4 in Führung brachte. Kurz darauf, in der 80. Minute, musste Fabian Orter vom SV Afritz 1975 nach einer Gelb-Roten Karte das Feld verlassen, was die Aufgabe für die Heimmannschaft zusätzlich erschwerte.

Doch trotz Unterzahl gelang es dem SV Afritz 1975, das Spiel endgültig zu entscheiden. In der 84. Minute erzielte der überragende Sandro Pascal Moser seinen vierten Treffer und stellte den 6:4-Endstand her. Die Mannschaft von SV Egg konnte in den verbleibenden Minuten keinen weiteren Treffer mehr erzielen, sodass der SV Afritz 1975 am Ende als verdienter Sieger vom Platz ging.

1. Klasse B: SV Afritz 1975 : SV Egg - 6:4 (3:3)

84 Sandro Pascal Moser 6:4

78 Sandro Pascal Moser 5:4

56 Filip Skerl 4:4

46 Sandro Pascal Moser 4:3

45 Filip Skerl 3:3

41 Marcel Mayer 3:2

31 Sandro Pascal Moser 3:1

7 Marco Kahlhofer 2:1

5 Domen Peklar 1:1

2 Filip Skerl 0:1

