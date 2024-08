Aufregender Schlagabtausch zwischen SV Egg und Magdalener SC endet 2:2

Spielberichte

Details Montag, 26. August 2024 10:18

Im vierten Spiel der Saison der 1. Klasse B traf der SV Egg auf den Magdalener SC. Das packende Duell endete nach einer intensiven Partie mit einem 2:2-Unentschieden. Die Zuschauer erlebten eine Begegnung voller Wendungen, bei der beide Teams jeweils zweimal einnetzten. Besonders in der zweiten Hälfte ging es Schlag auf Schlag, als die Heimmannschaft von SV Egg einen Rückstand aufholte, aber am Ende mit einem Mann weniger auskommen musste.

Erste Halbzeit: Führung für Magdalener SC

Die Partie begann mit einem hohen Tempo und es dauerte nicht lange, bis das erste Tor fiel. In der 30. Minute war es Mario Dolinar vom Magdalener SC, der den Ball im Netz des SV Egg unterbrachte und somit sein Team mit 1:0 in Führung brachte. Dieser frühe Rückstand verunsicherte die Gastgeber, die es in der verbleibenden Zeit der ersten Hälfte nicht schafften, den Ausgleich zu erzielen.

Beide Mannschaften lieferten sich einen harten Kampf im Mittelfeld, aber Magdalener SC konnte die Führung bis zur Halbzeitpause behaupten. Trotz einiger Bemühungen von SV Egg, das Spiel auszugleichen, blieb es bei der knappen Führung der Gäste.

Zweite Halbzeit: Tore und eine Gelb/Rote Karte

Nach dem Wiederanpfiff drehte der SV Egg auf und setzte alles daran, das Spiel zu ihren Gunsten zu wenden. Bereits in der 46. Minute gelang Dominik Galle der Ausgleichstreffer zum 1:1. Das Heimteam schöpfte daraus neue Energie und drängte weiter nach vorn.

Doch die Freude währte nur kurz, denn in der 68. Minute brachte Saif Moussa den Magdalener SC erneut in Führung. Es stand nun 2:1 für die Gäste, die abermals die Oberhand zu gewinnen schienen. Die Partie blieb spannend und umkämpft.

In der 76. Minute kam es dann zu einem Rückschlag für den SV Egg: Lukas Kogler sah die Gelb/Rote Karte und musste das Spielfeld verlassen. Trotz der Unterzahl ließ sich das Heimteam nicht unterkriegen und kämpfte weiter. Der Einsatz zahlte sich aus, als Sami Omic in der 78. Minute den erneuten Ausgleich zum 2:2 erzielte.

Die Schlussphase des Spiels war geprägt von intensiven Zweikämpfen und einem offenen Schlagabtausch. Beide Teams suchten die Entscheidung, doch es gelang keinem der beiden, den entscheidenden Treffer zu erzielen. Schließlich endete die Partie nach 90 Minuten mit einem verdienten 2:2-Unentschieden.

Dieses packende Duell zeigte, dass sowohl der SV Egg als auch der Magdalener SC in dieser Saison Ambitionen haben und auf einem ähnlichen Leistungsniveau spielen. Die Zuschauer wurden mit spannenden Toren und einem aufregenden Spiel belohnt.

1. Klasse B: SV Egg : Magdalener SC - 2:2 (0:1)

78 Sami Omic 2:2

68 Saif Moussa 1:2

46 Dominik Galle 1:1

30 Mario Dolinar 0:1

