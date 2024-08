Erster Sieg für Maria Gail: 4:0-Triumph über Arnoldstein

Spielberichte

Im vierten Spiel der Saison in der 1. Klasse B konnte der SV Maria Gail einen beeindruckenden 4:0-Sieg gegen den SV Arnoldstein feiern. Die Hausherren zeigten sich vor allem vor dem Tor eiskalt und ließen dem Gegner keine Chance. Matchwinner war Raphael Kattnig, der mit einem Hattrick glänzte und damit maßgeblich zum Erfolg seines Teams beitrug.

Dominanz in der ersten Halbzeit

Die Begegnung zwischen dem SV Maria Gail und dem SV Arnoldstein begann spannend. Bereits in der 14. Minute gelang es den Gastgebern, durch Ivan Pravdic mit 1:0 in Führung zu gehen. Dies war der Auftakt zu einer dominanten ersten Halbzeit der Heimmannschaft. Nur fünf Minuten später legte Raphael Kattnig nach und erzielte das 2:0, indem er eine Unachtsamkeit der Arnoldsteiner Defensive ausnutzte und eiskalt verwandelte.

In der 23. Minute kam es zu einer kurzen Unterbrechung für eine Trinkpause, die den Spielfluss jedoch nicht lange beeinträchtigte. Trotz mehr Ballbesitz und einigen Chancen für die Gäste aus Arnoldstein blieb es zur Halbzeit beim 2:0 für den SV Maria Gail. Die Hausherren zeigten sich äußerst effizient und nutzten ihre Möglichkeiten konsequent aus, während Arnoldstein vor dem Tor glücklos blieb.

Kattnigs Hattrick sichert den Sieg

Zu Beginn der zweiten Halbzeit bekam der SV Maria Gail in der 47. Minute die Chance, per Elfmeter das Spiel vorzeitig zu entscheiden. Raphael Kattnig trat an und verwandelte sicher zum 3:0, womit er seinen zweiten Treffer des Tages markierte.

In der 64. Minute wurde die großartige Leistung von Raphael Kattnig noch einmal gekürt, als er zum 4:0 für sein Team einschob. Die Defensive von SV Arnoldstein war in dieser Phase des Spiels komplett überfordert und fand kein Mittel, um den Angreifer des SV Maria Gail zu stoppen.

Bis zum Schlusspfiff in der 90. Minute kontrollierte der SV Maria Gail das Spielgeschehen und ließ nichts mehr anbrennen. Der SV Arnoldstein versuchte zwar, noch den Ehrentreffer zu erzielen, scheiterte jedoch immer wieder an der gut organisierten Abwehr der Gastgeber.

Mit diesem deutlichen 4:0-Erfolg konnte der SV Maria Gail wichtige Punkte im Kampf um die oberen Tabellenplätze sammeln und sich weiter in der Spitzengruppe der 1. Klasse B etablieren. Der SV Arnoldstein hingegen muss nach dieser klaren Niederlage die richtigen Lehren ziehen und sich in den kommenden Spielen steigern, um den Anschluss an die oberen Tabellenregionen nicht zu verlieren.

1. Klasse B: Maria Gail : Arnoldstein - 4:0 (2:0)

64 Raphael Kattnig 4:0

48 Raphael Kattnig 3:0

19 Raphael Kattnig 2:0

14 Ivan Pravdic 1:0

