Überzeugender Heimsieg: DSG Ledenitzen demontiert SV Rapid Feffernitz

Details Montag, 26. August 2024 10:24

In einem eindrucksvollen Spiel der 4. Runde der 1. Klasse B triumphierte DSG Ledenitzen über SV Rapid Feffernitz mit einem klaren 6:0. Von Beginn an dominierten die Gastgeber das Geschehen auf dem Platz und ließen den Gästen keine Chance. Mit einer bemerkenswerten Leistung sicherten sich die Spieler von DSG Ledenitzen drei wichtige Punkte und festigten ihre Position in der Tabelle.

Frühe Führung für DSG Ledenitzen

Das Spiel begann mit einem Paukenschlag für DSG Ledenitzen. Bereits in der 15. Minute brachte Florian Wassertheurer die Gastgeber mit einem präzisen Schuss mit 1:0 in Führung. Die frühe Führung gab der Mannschaft von DSG Ledenitzen zusätzlichen Auftrieb, und sie drängten weiter auf das Tor der Gäste.

In der 26. Minute konnte Enis Musanovic auf 2:0 erhöhen. Nach einer schönen Kombination im Mittelfeld gelangte der Ball zu Musanovic, der keine Mühe hatte, den Ball im Netz zu versenken. Der SV Rapid Feffernitz fand in der ersten Halbzeit kaum Mittel gegen das druckvolle Spiel der DSG Ledenitzen und konnte kaum nennenswerten Chancen herausspielen. Mit einem beruhigenden 2:0 gingen die Gastgeber in die Halbzeitpause.

Torflut in der zweiten Halbzeit

Nach der Pause setzte DSG Ledenitzen ihren Offensivdrang fort. Schon in der 51. Minute konnte David Erich Enzi auf 3:0 erhöhen. Nur drei Minuten später war es erneut Enis Musanovic, der mit seinem zweiten Tor des Tages auf 4:0 stellte.

Die Defensive von SV Rapid Feffernitz fand weiterhin kein Mittel gegen die Angriffe von DSG Ledenitzen. In der 58. Minute war es Denis Gavran, der den Ball sicher im Tor unterbrachte und das 5:0 erzielte. Das Spiel war zu diesem Zeitpunkt längst entschieden, doch DSG Ledenitzen zeigte keinen Anflug von Nachlässigkeit.

In der 68. Minute krönte David Erich Enzi seine starke Leistung mit seinem zweiten Treffer des Tages zum 6:0. Feffernitz war sichtlich geschlagen und konnte bis zum Abpfiff nicht mehr viel nach vorne zeigen.

Mit diesem deutlichen 6:0-Sieg untermauerte DSG Ledenitzen ihre Ambitionen in der 1. Klasse B und zeigte, dass sie in dieser Saison ein ernstzunehmender Gegner sind. SV Rapid Feffernitz hingegen muss sich nach dieser deutlichen Niederlage neu sortieren und versuchen, in den kommenden Spielen wieder Punkte zu sammeln.

1. Klasse B: Ledenitzen : Feffernitz - 6:0 (2:0)

68 David Erich Enzi 6:0

58 Denis Gavran 5:0

54 Enis Musanovic 4:0

51 David Erich Enzi 3:0

26 Enis Musanovic 2:0

15 Florian Wassertheurer 1:0

