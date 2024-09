Klarer Sieg für SV Arnoldstein gegen SV Egg

Spielberichte

02. September 2024

In einem einseitigen Match der 1. Klasse B konnte sich der SV Arnoldstein souverän mit 4:0 gegen den SV Egg durchsetzen. Schon in der ersten Halbzeit dominierten die Gastgeber das Spielgeschehen und gingen mit einer komfortablen Führung in die Pause. Der SV Egg konnte dem nichts entgegensetzen und musste sich letztlich klar geschlagen geben.

Erste Halbzeit: Dominanz der Hausherren

Gleich zu Beginn der Partie zeigte der SV Arnoldstein, dass sie die Punkte auf heimischem Boden behalten wollten. Bereits in der 11. Minute konnte Janko Pene nach einem Assist von Roman Binter das 1:0 erzielen und brachte die Gastgeber in Führung. Der frühe Treffer setzte den SV Egg unter Druck, der sich zunächst auf Konter konzentrierte.

In der 15. Minute legte der SV Arnoldstein nach. Dardan Kameraj verwandelte einen umstrittenen Elfmeter sicher zum 2:0. Der Strafstoß resultierte aus einem Handspiel, bei dem der betroffene Spieler bereits am Boden lag. Trotz der Diskussionen um die Entscheidung ließ sich Kameraj die Chance nicht entgehen und baute die Führung aus.

Der SV Egg versuchte, ins Spiel zu finden und hatte in der 23. Minute ihre erste große Chance. Filip Skerl traf jedoch nur den Pfosten, was den Hausherren Glück verschaffte. Kurz vor der Halbzeit, in der 37. Minute, erhöhte Ben Georg Kreuzer für den SV Arnoldstein auf 3:0. Er traf aus kurzer Distanz ins Kreuzeck und ließ dem gegnerischen Torwart keine Chance.

Zweite Halbzeit: Arnoldstein bleibt am Drücker

Nach der Pause schaltete der SV Arnoldstein keineswegs einen Gang zurück. In der 48. Minute hatte Kreuzer eine weitere Großchance, bei der er drei Gegenspieler umspielte, jedoch an einer starken Parade des Egger Torwarts Elias Koller scheiterte. Die Gäste hatten Schwierigkeiten, ins Spiel zurückzufinden, und die Partie verlor an Tempo.

Erst in der 59. Minute wurde es wieder gefährlich vor dem Tor der Gäste. Janko Pene traf jedoch nur das Außennetz. In der 70. Minute machte Pene dann jedoch alles richtig und erzielte sein zweites Tor des Tages. Mit einem überlegten Schuss in die untere Ecke stellte er auf 4:0 für den SV Arnoldstein und besiegelte den deutlichen Sieg.

Die letzten Minuten des Spiels verliefen weitgehend ereignislos. Domenig Ajdin vom SV Egg hatte in der 86. Minute noch eine Chance, schoss jedoch über das Tor. So blieb es beim klaren 4:0-Erfolg für den SV Arnoldstein, die damit drei wichtige Punkte einfahren konnten.

1. Klasse B: Arnoldstein : SV Egg - 4:0 (3:0)

70 Janko Pene 4:0

37 Ben Georg Kreuzer 3:0

15 Dardan Kameraj 2:0

11 Janko Pene 1:0

