ATUS Nötsch siegt trotz Unterzahl: Dramatisches 4:2 gegen Magdalener SC

Spielberichte

Details Montag, 02. September 2024 10:28

Ein packendes Spiel zwischen dem Magdalener SC und ATUS Nötsch bot den Zuschauern eine Achterbahnfahrt der Gefühle. Trotz einer frühen roten Karte für ATUS Nötsch gelang es den Gästen, mit einem beeindruckenden 4:2-Erfolg den Platz als Sieger zu verlassen. Beide Teams zeigten dabei großen Kampfgeist und zahlreiche spektakuläre Aktionen, die den Spielverlauf zu einem unvergesslichen Erlebnis machten.

Frühe Tore und Rückschläge

Das Spiel begann fulminant mit einem schnellen Tor des Magdalener SC. Bereits in der ersten Minute wurde Gianluca Rabitsch durch einen Lupfer bedient und verwandelte im 1-gegen-1-Duell souverän zur 1:0-Führung für die Hausherren. Doch ATUS Nötsch ließ sich davon nicht beeindrucken und antwortete nur sieben Minuten später mit einem ebenso sehenswerten Treffer. Christian Lussnig schob nach einer schönen Kombination über die rechte Seite den Ball ins leere Tor und stellte somit den 1:1-Ausgleich her.

In der 20. Minute erlitt ATUS Nötsch jedoch einen herben Rückschlag. Lucas Mosser sah die rote Karte, wodurch die Gäste über 70 Minuten in Unterzahl agieren mussten. Trotz dieser schwierigen Ausgangslage blieben die Gäste spielbestimmend und erarbeiteten sich zahlreiche Torchancen. Der Magdalener SC hatte in der 36. Minute Glück, als ihr Torwart Kecko eine sehenswerte Parade zeigte und einen Freistoß der Gäste abwehrte.

Spannende zweite Halbzeit

Die zweite Halbzeit begann hitzig mit einigen gelben Karten nach Foulspielen. In der 55. Minute ging ATUS Nötsch dann in Führung. Alessandro Ventre netzte ein, nachdem er und sein Teamkollege Nageler die Defensive des Magdalener SC schwindlig gespielt hatten.

ATUS Nötsch setzte seinen Lauf fort und erzielte in der 81. Minute das 1:3. Nicolas Francis Janschitz nutzte seine Chance eiskalt und schob den Ball links neben den Torwart des Magdalener SC, Keckel, ins Netz. Trotz des Zwei-Tore-Rückstands gaben die Hausherren nicht auf und kamen in der 84. Minute noch einmal zurück ins Spiel. Mario Dolinar verwandelte einen Freistoß direkt und verkürzte auf 2:3.

Die Schlussminuten waren geprägt von hektischen Angriffsbemühungen des Magdalener SC, doch ATUS Nötsch zeigte sich defensiv stabil und ließ nichts anbrennen. In der 90. Minute machte Christian Lussnig mit seinem zweiten Treffer des Tages den Deckel drauf. Nach einem beeindruckenden Antritt von Fabio Wedam legte dieser den Ball perfekt für Lussnig auf, der zum 2:4-Endstand traf.

Der Abpfiff in der 95. Minute besiegelte den verdienten Sieg von ATUS Nötsch, die trotz der langen Unterzahl eine starke Leistung zeigten und ihre Tabellenführung weiter ausbauen konnten. Der Magdalener SC hingegen muss sich nach dieser Niederlage neu sortieren und die kommenden Spiele nutzen, um wieder Punkte zu sammeln.

1. Klasse B: Magdalener SC : Nötsch - 2:4 (1:1)

92 Christian Lussnig 2:4

84 Mario Dolinar 2:3

81 Nicolas Francis Janschitz 1:3

55 Alessandro Ventre 1:2

8 Christian Lussnig 1:1

1 Gianluca Rabitsch 1:0

Details

