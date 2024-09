Mit Auswärtserfolg auf Rang zwei: SG Schiefling/St. Egyden triumphiert über SV Feffernitz

Spielberichte

Details Montag, 02. September 2024 10:32

In der 5. Runde der 1. Klasse B setzte sich SG Schiefling/St. Egyden eindrucksvoll gegen den Gastgeber SV Rapid Feffernitz durch. Trotz einiger Bemühungen seitens der Gastgeber konnten diese die Dominanz der Gäste nicht brechen. Bereits zur Halbzeit führte SG Schiefling/St. Egyden mit 2:0 und legte in der zweiten Hälfte noch ein Tor nach, was letztendlich zu einem verdienten 3:0-Auswärtssieg führte.

Frühe Führung für die Gäste

Das Spiel wurde pünktlich angepfiffen und schon in der 18. Minute konnte SG Schiefling/St. Egyden das erste Mal jubeln. Nach schöner Vorarbeit von Daniel Laurtisch schob Aleksa Jevtimijevic in typischer Torjägermanier zum 0:1 ein. Die frühe Führung gab den Gästen Sicherheit, und sie setzten ihren dominanten Auftritt fort.

Die Gastgeber aus Feffernitz hatten es schwer, ins Spiel zu finden, und St. Egyden zeigte, warum sie als Favoriten galten. In der 30. Minute hatte Feffernitz Glück, als ein Schuss der Gäste nur die Latte traf. Kurz darauf, in der 32. Minute, zeigte sich der Schlussmann von Feffernitz als Retter, indem er mehrmals glänzend parierte und so seine Mannschaft im Spiel hielt.

Doch SG Schiefling/St. Egyden ließ nicht locker und kurz vor dem Halbzeitpfiff, in der 45. Minute, folgte das 0:2. Nach einem Freistoß von der rechten Seite köpfte Patrick Leczek gekonnt ins lange Eck. Die Gastgeber hatten dem wenig entgegenzusetzen und gingen mit einem Zwei-Tore-Rückstand in die Pause.

Entscheidung in der zweiten Halbzeit

Nach dem Seitenwechsel versuchte SV Rapid Feffernitz, mehr Druck aufzubauen. In der 52. Minute hatte Feffernitz eine erste Chance, doch der Schuss ging knapp daneben. Die Fans der Gastgeber hofften auf eine Wende und feuerten ihr Team an, doch es blieb nur bei gefährlichen Ansätzen.

SG Schiefling/St. Egyden hingegen spielte weiterhin souverän und wartete geduldig auf ihre Chancen. In der 60. Minute fiel schließlich das entscheidende 0:3. Christoph Schellander erzielte nach erneuter Vorarbeit von Lauritsch das Tor, das endgültig alle Hoffnungen der Gastgeber auf ein Comeback zunichtemachte.

Feffernitz versuchte weiterhin, zumindest den Ehrentreffer zu erzielen, doch die Schüsse blieben zu ungefährlich. Die letzten Minuten des Spiels vergingen ohne größere Aufregung, und der Schlusspfiff besiegelte den klaren Sieg der Gäste.

Mit diesem verdienten 3:0-Erfolg unterstrich SG Schiefling/St. Egyden ihre Ambitionen in der 1. Klasse B und festigte ihre Position in der Tabelle. SV Rapid Feffernitz hingegen muss sich nach dieser Niederlage sammeln und an den kommenden Spieltagen versuchen, wieder zu punkten.

1. Klasse B: Feffernitz : Schiefling/St.Egyden - 0:3 (0:2)

60 Christoph Schellander 0:3

45 Patrick Leczek 0:2

18 Aleksa Jevtimijevic 0:1

