Später Torerfolg bringt drei Punkte: Wernberg triumphiert knapp gegen Feffernitz

Details Sonntag, 08. September 2024 17:51

In der 6. Runde der 1. Klasse B sicherte sich der SV Wernberg am Samstag mit einem Last-Minute-Treffer von Samuel Hofer einen knappen 1:0-Sieg gegen den SV Feffernitz. Die Begegnung war von Anfang an hart umkämpft und bot den Zuschauern viele intensive Zweikämpfe und spannende Szenen, auch wenn lange Zeit kein Treffer fiel. Der entscheidende Moment kam erst kurz vor dem Schlusspfiff, als Hofer für die Erlösung sorgte und Wernberg den Sieg bescherte.

Hart umkämpfte erste Halbzeit

Von Beginn an lieferten sich der SV Wernberg und der SV Feffernitz ein intensives Duell. Beide Teams zeigten großen Einsatz und suchten immer wieder den Weg nach vorne. Die Defensivreihen standen jedoch sicher und ließen kaum gefährliche Abschlüsse zu. Die erste Halbzeit war geprägt von vielen Zweikämpfen im Mittelfeld und wenigen echten Torchancen. Beide Mannschaften neutralisierten sich weitgehend und gingen somit torlos in die Halbzeitpause.

Spannung bis zur letzten Minute

Auch in der zweiten Halbzeit änderte sich das Bild zunächst kaum. Wernberg und Feffernitz kämpften weiterhin um jeden Ball, doch die Abwehrreihen dominierten das Geschehen. Beide Teams hatten zwar einige vielversprechende Ansätze, doch es fehlte an der letzten Präzision im Abschluss. Das Spiel schien auf ein torloses Unentschieden hinauszulaufen, als sich die Ereignisse in den letzten Minuten überschlagen sollten.

In der 86. Minute gelang dem SV Wernberg schließlich der erlösende Treffer. Samuel Hofer nutzte eine der wenigen klaren Chancen und netzte zum 1:0 ein. Der Jubel bei den Wernberger Spielern und Fans war groß, während die Gäste aus Feffernitz niedergeschlagen wirkten. Trotz einiger Versuche in den verbleibenden Minuten gelang es Feffernitz nicht mehr, den Ausgleich zu erzielen. Der Schlusspfiff in der 90. Minute besiegelte den knappen, aber hart erkämpften Sieg für den SV Wernberg.

Mit diesem Sieg sicherte sich der SV Wernberg wichtige drei Punkte in der 6. Runde der 1. Klasse B und konnte sich in der Tabelle weiter verbessern. Für den SV Feffernitz hingegen war es eine bittere Niederlage, da sie trotz einer starken Leistung ohne Punkte die Heimreise antreten mussten.

1. Klasse B: Wernberg : Feffernitz - 1:0 (0:0)

86 Samuel Hofer 1:0

