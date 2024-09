Kantersieg im Sonntagsspiel: Maria Gail dominiert Bad Kleinkirchheim mit 8:1

Spielberichte

Details Sonntag, 08. September 2024 17:55

In einem einseitigen Spiel der 1. Klasse B setzte sich der SV Maria Gail am sechsten Spieltag deutlich mit 8:1 gegen den FC Bad Kleinkirchheim durch. Bereits in der ersten Halbzeit zeigten die Gastgeber ihre Dominanz und gingen mit einer komfortablen 3:0-Führung in die Pause. In der zweiten Halbzeit setzte sich das Debakel für die Gäste fort, als Maria Gail weitere fünf Tore erzielte, bevor der FC Bad Kleinkirchheim wenigstens den Ehrentreffer landen konnte.

Frühe Führung für den SV Maria Gail

Das Spiel begann sofort mit hohem Tempo. Bereits nach 22 Minuten gelang Ivan Krnjic der erste Treffer für den SV Maria Gail, obwohl der Spielzug umstritten war und möglicherweise ein Foul im Mittelfeld hätte gepfiffen werden können. Unbeeindruckt von dieser Kontroverse spielte Maria Gail weiter offensiv und setzte die Abwehr des FC Bad Kleinkirchheim unter Druck.

Nur 17 Minuten später konnte Raphael Kattnig die Führung auf 2:0 ausbauen. Er verwandelte eine gut herausgespielte Chance sicher und ließ dem gegnerischen Torhüter keine Chance. Kurz vor der Halbzeitpause sorgte Kattnig erneut für Jubelstürme bei den Heimfans, als er seinen zweiten Treffer des Tages erzielte und den Halbzeitstand auf 3:0 stellte. Ein Fehler des Goalies der Gäste, der zu weit aus dem Tor herauslief, eröffnete Kattnig die Möglichkeit, das Tor zu machen.

Dominanz in der zweiten Halbzeit

Die zweite Halbzeit begann so, wie die erste aufgehört hatte: mit einem dominanten SV Maria Gail. In der 55. Minute erzielte Raphael Kattnig seinen Hattrick und erhöhte auf 4:0. Ein Konter, den die Gastgeber perfekt ausspielten, führte zu diesem Tor.

In der 60. Minute gelang Kattnig ein weiteres Tor und brachte den SV Maria Gail mit 5:0 in Führung. Dann kamen auch die Gäste zum ersten Mal zum Zug, als sie ihren ersten und einzigen Treffer des Spiels erzielten. Markus Anton Fellner brachte den FC Bad Kleinkirchheim in der 70. Minute auf die Anzeigetafel. Doch dieser Treffer hatte keinen Einfluss auf den Spielverlauf.

Der SV Maria Gail zeigte keine Gnade und setzte seine Offensivbemühungen fort. In der 78. Minute sorgte Ajas Cosatovic nach einer gut kombinierten Aktion für das 6:1. Ein Eigentor der Gäste in der 87. Minute verschlimmerte das Ergebnis weiter. Ein Freistoß von Maria Gail wurde unglücklich von Noah Trattler ins eigene Netz geköpft.

Der Schlusspunkt kam in der 89. Minute, als Ivan Krnjic mit einem kraftvollen Weitschuss aus 24 Metern den Endstand von 8:1 herstellte. Der Treffer komplettierte seinen Doppelpack und besiegelte die klare Niederlage für den FC Bad Kleinkirchheim.

Mit diesem eindrucksvollen Sieg festigte der SV Maria Gail seine Position in der Tabelle und zeigte einmal mehr, warum sie als Favorit gehandelt wurden. Der FC Bad Kleinkirchheim hingegen muss sich nach dieser deutlichen Niederlage neu sortieren und an seinen Defensivproblemen arbeiten.

1. Klasse B: Maria Gail : Bad Kleinkirchheim - 8:1 (3:0)

89 Ivan Krnjic 8:1

87 Eigentor durch Noah Raffael Trattler 7:1

78 Ajas Cosatovic 6:1

70 Markus Anton Fellner 5:1

60 Raphael Kattnig 5:0

55 Raphael Kattnig 4:0

42 Raphael Kattnig 3:0

39 Raphael Kattnig 2:0

22 Ivan Krnjic 1:0

