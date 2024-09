Nach 5:1-Erfolg über Schiefling: Ledenitzen behauptet Rang zwei

Spielberichte

Details Sonntag, 08. September 2024 17:58

Im spannenden Duell der 1. Klasse B zwischen der DSG Ledenitzen und der SG Schiefl./St.Egyden konnte sich die Heimmannschaft mit einem überzeugenden 5:1 durchsetzen. Bereits zur Halbzeit führte Ledenitzen mit 5:0 und dominierte das Spielgeschehen. Schiefling/St.Egyden konnte erst in der Schlussphase den Ehrentreffer erzielen, was jedoch nichts an der klaren Überlegenheit der Gastgeber änderte.

DSG Ledenitzen dominiert die erste Halbzeit

Von Beginn an zeigte DSG Ledenitzen, dass sie die drei Punkte unbedingt einfahren wollten. Schon in der 11. Minute eröffnete Denis Gavran das Torfestival und brachte die Hausherren mit 1:0 in Führung. Kurz danach erzielte Dominik Luis Schablitzky in der 20. Minute das zweite Tor, was die frühe Dominanz von Ledenitzen unterstrich.

In der 28. Minute war es dann Enis Musanovic, der mit einem weiteren Treffer das Ergebnis auf 3:0 stellte. Musanovic zeigte seine Klasse erneut in der 34. Minute und erhöhte auf 4:0. Diese zwei Tore innerhalb von sechs Minuten brachten die Gäste endgültig aus dem Konzept. So geschah in der 42. Minute auch noch ein Eigentur durch Raphael Tusch, was den fünften Treffer für die Gastgeber bedeutete.

Diese eindrucksvolle erste Halbzeit zeigte die deutliche Überlegenheit von DSG Ledenitzen, die kaum Chancen für Schiefling/St.Egyden zuließen. Mit einer komfortablen Führung von 5:0 ging es in die Halbzeitpause.

Schiefling/St.Egyden verbessert sich in der zweiten Halbzeit

Nach dem Wiederanpfiff kam SG Schiefl./St.Egyden besser ins Spiel und zeigte mehr Einsatz und Kampfgeist. Obwohl die Gäste nach Wiederanpfiff zu besseren Abschlüssen kamen, blieben echte Torchancen zunächst aus. Die Defensive von DSG Ledenitzen stand sicher und ließ keine weiteren Gegentore zu.

Erst in der 89. Minute konnte SG Schiefl./St.Egyden schließlich einen Ehrentreffer erzielen. Aleksej Lazarevic nutzte eine Gelegenheit und markierte das 5:1, was den Gästen zumindest einen kleinen Erfolg in einem ansonsten einseitigen Spiel bescherte.

Schließlich endete die Partie nach 90 Minuten mit einem klaren 5:1-Sieg für DSG Ledenitzen. Trotz einer besseren zweiten Halbzeit konnte SG Schiefl./St.Egyden dem Spiel keine Wende mehr geben. Der deutliche Halbzeitstand spiegelte die Überlegenheit der Heimmannschaft wider, die mit dieser starken Leistung einen wichtigen Sieg einfahren konnte.

1. Klasse B: Ledenitzen : Schiefling/St.Egyden - 5:1 (5:0)

89 Aleksej Lazarevic 5:1

42 Eigentor durch Raphael Tusch 5:0

34 Enis Musanovic 4:0

28 Enis Musanovic 3:0

20 Dominik Luis Schablitzky 2:0

11 Denis Gavran 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.