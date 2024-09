Ruhender Ball beschert SV Afritz Last-Minute-Sieg

Spielberichte

In einem packenden Spiel der 1. Klasse B konnte der SV Afritz 1975 einen knappen 2:1-Sieg gegen die DSG Ledenitzen feiern. Das Spiel war bis zur letzten Minute spannend und bot zahlreiche Höhepunkte. Domen Peklar avancierte mit seinem späten Treffer zum Matchwinner für die Gastgeber, die damit wichtige drei Punkte einfahren konnten.

Torlose erste Halbzeit

Die Partie begann ohne größere Aufreger. In der Anfangsphase gab es eine erste gefährliche Aktion nach einem Eckball für die Heimmannschaft, doch die DSG-Abwehr konnte klären. In der 18. Minute zeigte SV-Torwart Thomas Pliessnig seine Klasse mit einer guten Parade. Kurz darauf sorgte eine strittige Szene im Ledenitzener Strafraum für Aufregung, doch Schiedsrichter Meschnark ließ weiterspielen.

Die erste Großchance der Partie vergab Afritz in der 28. Minute, als Noel Reicher aus fünf Metern vor dem leeren Tor scheiterte. Ledenitzen hatte seine beste Gelegenheit in der 32. Minute, als Florian Wassertheurer zum Abschluss kam, doch auch hier konnte Torwart Pliessnig parieren. Mit einem torlosen Remis ging es in die Halbzeitpause.

Ruhender Ball bringt die Entscheidung

Nach der Pause kam Schwung in die Partie. In der 59. Minute ließ der Ledenitzner Torwart Alexander Moser eine Flanke fallen, wodurch Sandro Moser den Ball zu Domen Peklar bringen konnte, der aus kurzer Distanz zum 1:0 für einschob. Dieses Tor schien die Hausherren zunächst in Sicherheit zu wiegen.

Die Antwort von Ledenitzen ließ jedoch nicht lange auf sich warten. In der 67. Minute glich David Enzi nach guter Vorarbeit von Florian Wassertheurer zum 1:1 aus. Ab diesem Moment war die Partie wieder völlig offen. Nur wenige Minuten später bewahrte Thomas Pliessnig mit einer großartigen Parade seine Mannschaft vor einem Rückstand.

In den Schlussminuten ging es dann Schlag auf Schlag. Zunächst erhielt Ledenitzen in der 86. Minute eine vielversprechende Freistoßposition, doch der Ball prallte nur in die Mauer. Kurz darauf hatte der SV ebenfalls eine gute Freistoßposition. Domen Peklar trat an und traf mit etwas Glück, da der Ball von der Mauer abgefälscht wurde, mit einer Bogenlampe zum 2:1 für die Gastgeber.

Die letzten Minuten waren geprägt von hektischen Szenen, doch am Ende konnte der SV Afritz den knappen Vorsprung über die Zeit retten. Mit dem Abpfiff in der 91. Minute war der Last-Minute-Sieg besiegelt und die Freude auf Seiten der Heimmannschaft groß.

Dank des späten Treffers von Domen Peklar sicherte sich dem SV Afritz die drei Punkte und setzte sich in einem spannenden Spiel durch. Die Zuschauer sahen eine packende Partie mit vielen Höhepunkten und einem dramatischen Ende. Der Aufsteiger aus Afritz schiebt sich mit dem vierten Saisonsieg auf den zweiten Tabellenrang vor.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter David Struger (8305 Bonuspunkte)

1. Klasse B: SV Afritz 1975 : Ledenitzen - 2:1 (0:0)

88 Domen Peklar 2:1

67 David Erich Enzi 1:1

61 Domen Peklar 1:0

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter David Struger mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.