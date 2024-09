Packendes Remis zwischen SG Schiefling/St.Egyden und SV Wernberg

Spielberichte

Ein spannendes Spiel zwischen der SG Schiefling/St.Egyden und dem SV Wernberg endete mit einem gerechten 2:2-Unentschieden. Trotz intensiver Zweikämpfe und taktischer Disziplin auf beiden Seiten gelang es keinem Team, einen entscheidenden Vorteil zu erlangen. Die Zuschauer sahen in der 7. Runde der 1. Klasse B ein packendes Match mit späten Toren und einem Platzverweis.

Torlose erste Halbzeit

Von Beginn an war die Partie hart umkämpft. Beide Mannschaften traten mit großer Entschlossenheit auf, wobei die SG nach der herben 1:5-Niederlage in der letzten Woche besonders motiviert war, Wiedergutmachung zu betreiben. Wernberg hingegen kam mit dem Selbstbewusstsein eines 1:0-Sieges aus der Vorwoche nach Schiefling.

Trotz einiger vielversprechender Ansätze blieben klare Chancen in der ersten Halbzeit Mangelware. Die Defensiven beider Teams standen sicher und ließen wenig zu. Der Halbzeitpfiff ertönte bei einem Spielstand von 0:0, was die Spannung für die zweite Hälfte nur noch erhöhte.

Dramatische Schlussminuten

Nach dem Seitenwechsel nahm das Spiel deutlich Fahrt auf. In der 71. Minute durchbrach Oliver Lerchner für den SV Wernberg den Bann und erzielte das 0:1. Sein Treffer setzte die SG unter Druck, die nun gezwungen war, offensiver zu agieren.

In der 81. Minute gelang Mattia Ventura der Ausgleichstreffer für die Gastgeber, was die Zuschauer auf den Rängen jubeln ließ. Die Freude währte jedoch nur kurz, denn bereits drei Minuten später musste SG-Akteur Lukas Perdacher nach einem Foul ohne Ball mit einer roten Karte den Platz verlassen.

Diese Unterzahl nutzte Wernberg eiskalt aus. In der 87. Minute verwandelte Fabian Obmann einen Elfmeter souverän und brachte seine Mannschaft erneut in Führung. Die SG Schiefling./St.Egyden stand nun vor der schwierigen Aufgabe, in den letzten Minuten mit einem Mann weniger noch einmal zurückzukommen.

Als sich das Spiel bereits dem Ende näherte, geschah das Unerwartete. In der 94. Minute lenkte Wernbergs Nico Pettauer den Ball unglücklich ins eigene Tor. Kurz danach ertönte der Schlusspfiff, wurden mit einem 2:2-Unentschieden die Punkte geteilt.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Christian Mitterböck (985 Bonuspunkte)

1. Klasse B: Schiefling/St.Egyden : Wernberg - 2:2 (0:0)

94 Eigentor durch Nico Brian Pettauer 2:2

87 Fabian Obmann 1:2

81 Mattia Ventura 1:1

71 Oliver Lerchner 0:1

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Christian Mitterböck mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.