SG Schiefling/St.Egyden entführt Punkt aus Maria Gail

In einem spannenden und körperbetonten Spiel in der 1. Klasse B trennten sich der SV Maria Gail und die SG Schiefling/St.Egyden mit einem 1:1-Unentschieden. Beide Teams zeigten viel Engagement und lieferten sich einen intensiven Schlagabtausch. Vor allem in der zweiten Halbzeit wurde das Spiel zunehmend hitziger.

Hausherren mit Start nach Maß

Die Partie begann mit hohem Tempo, und bereits in der 14. Minute konnte Maria Gail die Führung erzielen. Nach einem schön herausgespielten Angriff über die linke Seite brachte Jan Logar den Ball präzise in die Mitte, wo Raphael Kattnig goldrichtig stand und den Ball zur 1:0-Führung über die Linie drückte. Dieser frühe Treffer setzte die Gäste unter Druck, und Maria Gail behielt in den folgenden Minuten die Oberhand.

Die SG versuchte, schnell zu antworten und kam in der 21. Minute zu einem Eckball, der jedoch nichts einbrachte. Wenige Minuten später scheiterte Aleksa Jevtimijevic mit einem Schussversuch am gut aufgelegten Torwart Christopher Altmann. Das Spiel blieb hart umkämpft, und beide Mannschaften scheuten keine Zweikämpfe.

In der 43. Minute hatte Maria Gail die nächste große Chance, als Kattnig nach einem Sololauf gestoppt wurde und Ivan Krnjic den Abpraller knapp neben das Tor setzte. Die erste Halbzeit endete mit einer 1:0-Führung für die Gastgeber, obwohl Schiefling/St.Egyden noch einige Chancen hatte, darunter ein spektakulärer Schuss, den Altmann mit einer Glanzparade zur Ecke lenken konnte.

Leczek gleicht aus

Die zweite Halbzeit begann mit einer Druckphase der SG Schiefling/St.Egyden. Bereits in der 47. Minute verzeichneten die Gäste den ersten Angriff, der jedoch weit über das Tor ging. Die Gastgeber konnten sich defensiv stabilisieren und setzten ebenfalls auf Konter. In der 54. Minute hatte Maria Gail zwei große Chancen: Zuerst traf Ajas Cosatovic das Außennetz, danach schoss Kattnig knapp über das Tor.

In der 76. Minute gelang den Gästen der Ausgleich. Nach einem schnellen Konter vollendete Patrick Leczek eiskalt zum 1:1. Das Tor verlieh Schiefling/St.Egyden neuen Schwung, und die SG drängte auf den Führungstreffer. Das Spiel wurde zunehmend intensiver, und es gab viele Unterbrechungen und Diskussionen auf dem Platz.

Maria Gail blieb jedoch gefährlich und hatte in der 87. Minute einen Freistoß von der rechten Seite, der jedoch nicht genutzt werden konnte. In den letzten Minuten hatten beide Mannschaften noch Chancen auf den Siegtreffer. In der 90. Minute hatten die heimischen Fans den Torschrei schon auf den Lippen, nach einer tollen Aktion von Kattnig strich der Ball aber knapp über den Kasten.

In der Nachspielzeit gab es zahlreiche Unterbrechungen, und die Spieler beider Teams kämpften verbissen um jeden Ball. Schließlich endete die Partie nach 96 Minuten mit einem 1:1-Unentschieden. Beide Mannschaften können mit der Punkteteilung zufrieden sein, da sie sich nichts schenkten und sich auf Augenhöhe begegneten.

