Admira Villach wieder in Form: Triumph auch gegen Rosegg

In der 8. Runde der 1. Klasse B trafen Admira Villach und der SV Rosegg aufeinander. Nach einer torlosen ersten Halbzeit gelang es Admira Villach, das Spiel in der zweiten Hälfte zu dominieren und mit einem 2:0-Sieg drei wichtige Punkte einzufahren. Die entscheidenden Treffer erzielten Omar Hamzi und Ayman Alshehadat, die ihre Mannschaft zum verdienten Sieg führten.

Torlose erste Halbzeit

Die Begegnung zwischen Admira Villach und dem SV Rosegg startete mit einem hohen Tempo, wobei beide Mannschaften von Beginn an bemüht waren, das Spiel an sich zu reißen. Trotz einiger guter Chancen auf beiden Seiten gelang es jedoch keiner der beiden Mannschaften, in der ersten Halbzeit ein Tor zu erzielen. Die Defensivreihen standen sicher und ließen nur wenige gefährliche Tormöglichkeiten zu. So endete die erste Halbzeit mit einem leistungsgerechten 0:0-Unentschieden.

Entscheidende Tore in der zweiten Halbzeit

Nach der Pause nahm das Spiel an Intensität zu. Admira Villach zeigte sich zunehmend offensiver und drängte auf den Führungstreffer. In der 59. Minute war es dann soweit: Omar Hamzi brachte die Hausherren mit einem präzisen Schuss in Führung. Dieser Treffer setzte den SV Rosegg unter Druck, der nun gezwungen war, mehr in die Offensive zu investieren.

Die Gäste versuchten, schnell zu antworten, doch die Abwehr von Admira Villach hielt stand. In der 67. Minute folgte der nächste Höhepunkt der Partie. Ayman Alshehadat erhöhte nach einem gelungenen Spielzug auf 2:0 und sicherte seiner Mannschaft damit eine komfortable Führung. SV Rosegg bemühte sich weiterhin, den Anschlusstreffer zu erzielen, fand jedoch kein Mittel gegen die gut organisierte Verteidigung der Gastgeber.

In den letzten Minuten der Partie verwaltete Admira Villach die Führung souverän und ließ keine nennenswerten Torchancen mehr zu. Mit dem Abpfiff in der 90. Minute stand der verdiente 2:0-Sieg fest, der Admira Villach wertvolle Punkte im Kampf um die oberen Tabellenplätze einbrachte.

Insgesamt war es ein spannendes und faires Spiel, in dem beide Mannschaften ihr Bestes gaben. Admira Villach zeigte sich in der zweiten Halbzeit als die stärkere Mannschaft und belohnte sich mit zwei schönen Toren. SV Rosegg muss sich nach dieser Niederlage schnell wieder aufrappeln und in den kommenden Spielen punkten, um nicht den Anschluss an die Tabellenspitze zu verlieren.

1. Klasse B: Admira V. : SV Rosegg - 2:0 (0:0)

67 Ayman Alshehadat 2:0

59 Omar Hamzi 1:0

