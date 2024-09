Tabellenführung ausgebaut: ATUS Nötsch dominiert FC Bad Kleinkirchheim mit 5:1

Spielberichte

Details Montag, 23. September 2024 08:35

In der 8. Runde der 1. Klasse B empfing der Tabellenführer ATUS Nötsch den Tabellen-Sechsten FC Bad Kleinkirchheim. Die Heimmannschaft setzte sich eindrucksvoll mit 5:1 durch und bleibt weiterhin ungeschlagen. Trotz einer starken zweiten Halbzeit der Gäste, war ATUS Nötsch stets überlegen und ließ keine Zweifel am Ausgang des Spiels.

Starker Beginn von Nötsch

Die Partie begann mit starkem Pressing von Nötsch, die bereits in den Anfangsminuten einige Chancen herausspielten. In der 4. Minute gab es die erste nennenswerte Möglichkeit für die Heimmannschaft, die jedoch nicht genutzt wurde. Nur zwei Minuten später folgte eine weitere gute Gelegenheit, aber der Ball ging daneben.

Nach 13 Minuten war es dann soweit: Marcel Hubert Hecher brachte den ATUS Nötsch mit einem schönen Solo in Führung, während ein Spieler von FC Bad Kleinkirchheim verletzt am Boden lag. Der Schiedsrichter ließ weiterspielen, was zu Diskussionen führte, aber das Tor wurde anerkannt.

Die Gäste kamen in der ersten Halbzeit nur schwer ins Spiel. Eine Ecke in der 32. Minute führte zu einem Freistoß für Nötsch, der von Andreas Orter verwandelt wurde. Es gab erneut Kontroversen, da ein Nötsch-Spieler vor der Mauer der Gäste stand, aber auch das Tor zählte. Somit ging ATUS Nötsch mit einer 2:0 Führung in die Pause.

Bad Kleinkirchheim kämpft, Nötsch bleibt überlegen

In der zweiten Halbzeit zeigte Bad Kleinkirchheim mehr Engagement und kam zu einigen Chancen. Ein schöner Schuss von Stinning in der 54. Minute traf jedoch nur die Latte. Trotz dieser Bemühungen fehlte den Gästen das letzte Quäntchen Glück und Präzision.

In der 75. Minute erhöhte Nicolas Francis Janschitz auf 3:0 für Nötsch, nachdem der Kapitän vom FC Bad Kleinkirchheim einen Fehler machte und eine Flanke direkt vor die Füße von Janschitz spielte, der im Strafraum nur noch einschieben musste.

Bad Kleinkirchheim erzielte in der 85. Minute den Ehrentreffer durch Lukas Aufegger, der eine präzise Flanke von Matej verwertete. Doch die Freude währte nicht lange, denn nur vier Minuten später stellte Andreas Orter mit einem traumhaften Freistoß ins Kreuzeck den alten Drei-Tore-Abstand wieder her.

Den Schlusspunkt setzte Thomas Gilgenreiner in der 90. Minute, als er nach einer Ecke per Kopf das 5:1 für Nötsch erzielte. Das Spiel endete schließlich nach fünf Minuten Nachspielzeit mit diesem eindeutigen Ergebnis.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass ATUS Nötsch trotz einer engagierten Leistung von FC Bad Kleinkirchheim über die gesamte Spielzeit hinweg die dominierende Mannschaft war. Die Gastgeber zeigten sowohl in der Offensive als auch in der Defensive eine starke Leistung und bleiben damit weiterhin ungeschlagen in der 1. Klasse B.

1. Klasse B: Nötsch : Bad Kleinkirchheim - 5:1 (2:0)

91 Thomas Gilgenreiner 5:1

89 Andreas Orter 4:1

85 Lukas Aufegger 3:1

75 Nicolas Francis Janschitz 3:0

33 Andreas Orter 2:0

13 Marcel Hubert Hecher 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.