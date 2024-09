Punkteteilung zwischen FC Bad Kleinkirchheim und Admira Villach

Spielberichte

In einem packenden Spiel trennten sich der FC Bad Kleinkirchheim und Admira Villach mit einem 1:1-Unentschieden. Beide Mannschaften kämpften hart um die drei Punkte, doch letztlich konnte keine der beiden Seiten den entscheidenden Treffer erzielen. Besonders in der zweiten Halbzeit zeigten die Teams eine engagierte Leistung, die die Zuschauer bis zum Schluss fesselte.

Jeweils ein Tor in ausgeglichener erste Halbzeit

Schon früh in der Partie wurde klar, dass beide Mannschaften den Sieg wollten. Der FC Bad Kleinkirchheim eröffnete das Spiel stark und konnte in der 26. Minute durch Gregor Dorniz in Führung gehen. Dorniz, der mit der Nummer 6 auflief, setzte einen wichtigen Akzent für die Thermenkicker und brachte sein Team verdient in Front.

Die Antwort von Admira Villach ließ jedoch nicht lange auf sich warten. In der 29. Minute war es der Ex-Spieler von Bad Kleinkirchheim, Mario Dilberovic, der den Ausgleich für die Gäste erzielte. Der Ausgleichstreffer verlieh den Gästen einen Schub, und sie erarbeiteten sich in der Folge mehrere Chancen, konnten diese aber nicht in Zählbares ummünzen.

Die erste Halbzeit war geprägt von einem offenen Schlagabtausch, bei dem keine der beiden Mannschaften die Oberhand gewinnen konnte. Kurz vor der Pause hatten beide Teams noch Chancen auf die Führung, doch letztlich ging es mit einem ausgeglichenen 1:1 in die Kabinen. Die Fans hofften auf eine spannende zweite Hälfte, die durchaus noch mehr Tore versprechen könnte.

Kampfbetonte zweite Halbzeit

In der zweiten Halbzeit setzten beide Teams ihr intensives Spiel fort. Der FC Bad Kleinkirchheim versuchte früh Druck aufzubauen, doch die Abwehr von Admira Villach stand sicher. In der 53. Minute übersah Matej Coz eine gute Möglichkeit, als sein Zuspiel ins Toraus ging. Nur zwei Minuten später verfehlte Fabian Trausnitz das Tor knapp mit einem Schuss vom Strafraumrand.

Auch Admira Villach blieb gefährlich. Omar Hamzi hätte in der 51. Minute beinahe getroffen, doch der Schiedsrichter entschied auf Abseits. In der 72. Minute war es Dino Krasek, dessen Freistoß von Torhüter Lukas Freidl sicher gehalten wurde.

Das Spiel blieb spannend, obwohl die großen Chancen ausblieben. In der 74. Minute verpasste Niklas Stinnig eine gute Gelegenheit, nachdem Marcel Trausnitz den Ball aufs Tor geschossen hatte. Auf der anderen Seite versuchten die Gäste durch Konter gefährlich zu werden, doch die Abwehr von Bad Kleinkirchheim stand meist gut.

In den letzten Minuten der Partie drängten beide Mannschaften auf den Sieg. In der 88. Minute versuchte Gregor Dorniz einen Freistoß zu verwandeln, doch der Ball flog weit über das Tor hinaus. Die Schlussphase war geprägt von hektischen Szenen und letzten verzweifelten Versuchen, das Spiel noch für sich zu entscheiden. Ein Eckball von Admira Villach in der 90. Minute sorgte noch einmal für Aufregung, als ein Kopfball nur knapp das Tor verfehlte.

Nach 93 Minuten pfiff der Schiedsrichter das Spiel ab. Beide Teams hatten hart gekämpft und sich zahlreiche Chancen erarbeitet, doch letztlich blieb es bei einem verdienten 1:1-Unentschieden.

