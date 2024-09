Dramatisches Duell: ATUS Nötsch siegt knapp auswärts gegen SV Rapid Feffernitz

Spielberichte

Details Montag, 30. September 2024 08:50

In einem aufregenden Match zwischen SV Rapid Feffernitz und ATUS Nötsch sicherten sich die Gäste mit einem knappen 3:2-Sieg alle drei Punkte. Das Spiel der 9. Runde in der 1. Klasse B bot alles, was das Fußballherz begehrt: frühe Tore, eine rote Karte und einen spannenden Spielverlauf. Beide Teams zeigten von Beginn an großen Einsatz und sorgten für eine mitreißende Partie.

Stürmischer Beginn der Heimmannschaft

Das Spiel wurde pünktlich um 16 Uhr angepfiffen, und SV Rapid Feffernitz legte einen Traumstart hin. Bereits in der fünften Minute konnte Volker Seiler das erste Tor für die Hausherren erzielen. Der frühe Treffer brachte Feffernitz in eine komfortable Position und setzte die Gäste aus Nötsch unter Druck. Die Gastgeber blieben weiterhin am Drücker und konnten in der 20. Minute durch Fabio Erlacher auf 2:0 erhöhen. Feffernitz schien zu diesem Zeitpunkt die Partie klar zu dominieren.

ATUS Nötsch ließ sich jedoch nicht unterkriegen und kämpfte sich ins Spiel zurück. In der 22. Minute verzeichneten sie eine sehr gute Chance, die jedoch ungenutzt blieb. Doch die Beharrlichkeit zahlte sich aus. In der 31. Minute erzielte Nicolas Francis Janschitz den Anschlusstreffer zum 2:1 und brachte seine Mannschaft wieder in Reichweite. Nur wenige Minuten später, in der 37. Minute, wurde die Partie jedoch durch eine rote Karte gegen Volker Seiler überschattet, die den SV Rapid Feffernitz erheblich schwächte.

Ausgleich und Entscheidung in der Schlussphase

Der ATUS Nötsch nutzte die Überzahl geschickt aus und setzte die Gastgeber weiter unter Druck. Dies zahlte sich kurz vor der Halbzeitpause aus: In der 44. Minute glich Lucas Mosser für Nötsch zum 2:2 aus. Mit diesem Ergebnis gingen beide Teams in die Halbzeitpause, und es war klar, dass die zweite Hälfte spannend werden würde.

Nach dem Seitenwechsel blieb die Partie offen, doch die Gäste waren weiterhin das dominantere Team. Feffernitz verteidigte tapfer, doch in der 73. Minute brach Harald Ottowitz den Bann und erzielte das entscheidende 3:2 für ATUS Nötsch. Die Gäste waren nun in Führung und setzten alles daran, diesen Vorsprung zu verteidigen.

In den letzten Minuten des Spiels versuchte SV Rapid Feffernitz alles, um noch einmal auszugleichen. Sie warfen alles nach vorne und hatten in der 78. Minute eine gute Chance, die jedoch ungenutzt blieb. Auch ein Freistoß in der 81. Minute brachte nicht den erhofften Erfolg. Die Fans in Feffernitz waren zunehmend frustriert und zeigten ihren Unmut über vermeintliche Fehlentscheidungen des Schiedsrichters.

Schließlich ertönte der Schlusspfiff, und ATUS Nötsch durfte einen hart erkämpften 3:2-Sieg feiern. Trotz einer frühen Führung und großem Kampfgeist musste sich SV Rapid Feffernitz letztendlich geschlagen geben. Für die Zuschauer war es ein äußerst unterhaltsames Spiel, das bis zur letzten Minute spannend blieb.

1. Klasse B: Feffernitz : Nötsch - 2:3 (2:2)

73 Harald Ottowitz 2:3

44 Lucas Mosser 2:2

31 Nicolas Francis Janschitz 2:1

20 Fabio Erlacher 2:0

5 Volker Seiler 1:0

