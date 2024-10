DSG Ledenitzen bezwingt SV Maria Gail in packendem Duell

Spielberichte

In einem spannenden Aufeinandertreffen der 1. Klasse B setzte sich DSG Ledenitzen mit einem beeindruckenden 4:1-Sieg gegen SV Maria Gail durch. Nachdem die Gäste zunächst in Führung gingen, konnte das Heimteam das Spiel in der zweiten Halbzeit mit einer starken Leistung für sich entscheiden. Besonders Senad Huseinbasic glänzte für Ledenitzen mit zwei Toren. Die Partie endete ohne Nachspielzeit, dennoch wurde den Zuschauern in den regulären 90 Minuten ein aufregendes Fußballerlebnis geboten.

Frühe Führung und ausgeglichene erste Halbzeit

Zu Beginn des Spiels zeigte SV Maria Gail seine Stärke und ging bereits in der 12. Minute in Führung. Jonas Martin Reithofer war der Torschütze und brachte sein Team mit einem präzisen Schuss zum 0:1 in Front. In der Anfangsphase der Partie hatte auch DSG Ledenitzen eine vielversprechende Gelegenheit, jedoch verfehlte ein früher Schuss in der 8. Minute knapp das Tor. Die Hausherren steigerten sich zusehends, und in der 25. Minute wurde eine gefährliche Flanke von einem Kopfball auf die Torstange gelenkt.

Die Bemühungen von Ledenitzen wurden schließlich kurz vor der Halbzeitpause belohnt. In der 45. Minute gelang Dominik Luis Schablitzky der wichtige Ausgleichstreffer zum 1:1, der die Hoffnungen des Heimteams beflügelte. Mit diesem Gleichstand gingen beide Mannschaften in die Kabinen, und die Zuschauer erwarteten gespannt die zweite Halbzeit.

Ledenitzen dominiert die zweite Halbzeit

Nach der Pause übernahm DSG Ledenitzen die Kontrolle über das Spiel. Senad Huseinbasic brachte die Hausherren in der 52. Minute mit einem kraftvollen Schuss erstmals in Führung. Sein zweites Tor ließ nicht lange auf sich warten: In der 57. Minute erhöhte Huseinbasic auf 3:1, was Ledenitzen eine komfortable Führung verschaffte.

Für SV Maria Gail verschlechterte sich die Situation drastisch, als sie innerhalb kurzer Zeit gleich zwei Gelb-Rote Karten hinnehmen mussten. In der 59. Minute musste die Nummer 1 das Feld verlassen, gefolgt von der Nummer 8 in der 60. Minute. Diese doppelte Dezimierung schwächte die Gäste erheblich und ermöglichte Ledenitzen, den Druck weiter aufrechtzuerhalten.

In der 68. Minute hatte SV Maria Gail dennoch eine Chance, den Anschluss zu erzielen, aber die Nummer 17 verfehlte das leere Tor. Die endgültige Entscheidung fiel in der 83. Minute, als Andreas Taupe mit einem weiteren Tor den Endstand von 4:1 für DSG Ledenitzen besiegelte. Die Gastgeber präsentierten sich als die dominierende Mannschaft und ließen keine Zweifel an ihrem verdienten Sieg.

Mit diesem Erfolg festigt DSG Ledenitzen seine Position in der Tabelle der 1. Klasse B und demonstriert eindrucksvoll seine Spielstärke. SV Maria Gail hingegen muss nach dieser Niederlage die eigenen Defensivschwächen analysieren, um in den kommenden Spielen erfolgreicher aufzutreten.

1. Klasse B: Ledenitzen : Maria Gail - 4:1 (1:1)

83 Andreas Taupe 4:1

57 Senad Huseinbasic 3:1

52 Senad Huseinbasic 2:1

45 Dominik Luis Schablitzky 1:1

12 Jonas Martin Reithofer 0:1

