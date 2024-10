Spektakel in Arriach: Torfestival zwischen SC Arriach und FC Bad Kleinkirchheim

Spielberichte

Details Montag, 07. Oktober 2024 10:58

In einem wahren Torfestival setzten sich die Gastgeber vom SC Arriach gegen die Gäste vom FC Bad Kleinkirchheim mit einem Endstand von 7:4 durch. Das Spiel bot zahlreiche Höhepunkte und wurde durch die beeindruckende Leistung von Aleksandar Dokic geprägt, der für SC Arriach einen Hattrick erzielte. Von Beginn an war die Partie von Offensivaktionen geprägt, wobei beide Teams sich nichts schenkten. Besonders in der ersten Halbzeit fielen die Tore beinahe im Minutentakt, was das Spiel zu einem wahren Spektakel machte.

Furioser Beginn mit schnellem Führungswechsel

Bereits mit dem ersten Angriff brachte Aleksandar Dokic den SC Arriach in der ersten Minute mit 1:0 in Führung. Doch die Antwort der Gäste ließ nicht lange auf sich warten. Nur wenige Minuten später, in der siebten Minute, erzielte Tobias Trattler den Ausgleich für den FC Bad Kleinkirchheim mit einem beeindruckenden Freistoß, der zunächst die Latte traf, bevor der Abpraller verwertet wurde. In der 13. Minute gelang Adriano Mladenovic dann die erneute Führung für den Gastgeber, die Philipp Flaschberger in der 17. Minute auf 3:1 ausbaute.

Die Gäste aus Bad Kleinkirchheim zeigten sich jedoch unbeeindruckt und kamen durch Niklas Stinnig in der 28. und 30. Minute zurück ins Spiel. Mit zwei schnellen Treffern stellte er den 3:3-Ausgleich her und brachte die Gäste zurück ins Spiel. Der Offensivdrang vom SC Arriach setzte sich jedoch fort, und Aleksandar Dokic sorgte mit zwei weiteren Toren in der 36. und 43. Minute dafür, dass die Hausherren mit einem 5:3-Vorsprung in die Pause gingen.

Entscheidende Momente in der zweiten Halbzeit

Nach dem turbulenten Ende der ersten Halbzeit beruhigte sich das Spielgeschehen zunächst ein wenig. Doch in der 65. Minute sorgte Lukas Aufegger mit seinem Treffer für den FC Bad Kleinkirchheim zum 5:4 dafür, dass die Gäste wieder Hoffnung schöpfen konnten. Diese sollte jedoch nur von kurzer Dauer sein, denn in der 68. Minute erhöhte SC Arriach auf 6:4 durch ein Eigentor, das Michael Weiss zugeschrieben wurde.

Das Spiel blieb spannend bis zur Schlussphase, in der Aleksandar Dokic in der 89. Minute seinen dritten Treffer des Spiels erzielte und damit den 7:4-Endstand für SC Arriach besiegelte. Der Torhunger der Gastgeber war bemerkenswert und wurde am Ende belohnt. Mit diesem Sieg festigten die Arriacher ihre Position in der Liga und boten den Zuschauern ein denkwürdiges Spiel, das durch seine Torszenen und die Spannung bis zum Ende begeisterte.

Der SC Arriach zeigte sich in diesem Spiel als effizienter und nutzte seine Chancen konsequent. Der FC Bad Kleinkirchheim präsentierte sich kämpferisch, musste sich jedoch letztendlich der stärkeren Offensive des Gastgebers geschlagen geben. Dieses packende Duell wird in Erinnerung bleiben als eines der torreichsten der Saison.

1. Klasse B: SC Arriach : Bad Kleinkirchheim - 7:4 (5:3)

89 Aleksandar Dokic 7:4

68 Eigentor durch Michael Weiss 6:4

65 Lukas Aufegger 5:4

43 Aleksandar Dokic 5:3

36 Aleksandar Dokic 4:3

30 Niklas Stinnig 3:3

28 Niklas Stinnig 3:2

17 Philipp Flaschberger 3:1

13 Adriano Mladenovic 2:1

7 Tobias Trattler 1:1

1 Aleksandar Dokic 1:0

