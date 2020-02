Porträt & Wordrap von und mit SC St. Veit-Torjäger Edin Serdarevic

Details Donnerstag, 06. Februar 2020 08:56

Edin Serdarevic spielt seine zweite Saison in einer Kampfmannschaft. Der 20-jährige kickte in der Vorsaison beim Unterliga-Meister Kraig und wechselte anschließend zu seinem "Jugendverein" (oder besser gesagt Nachfolgeverein) SC St. Veit in die 1. Klasse C zurück. Die Luftveränderung machte sich bezahlt- unter Coach Raphael Groinig ist der HAK-Schüler gesetzt und erzielte im Herbst 14 Treffer.

Zwei Jahre im Tal der Tränen

Es sah zwei Jahre lang gar nicht gut aus für Edin’s Karriere. Eine Schambeinentzündung wollte und wollte einfach nicht abheilen, der damals 17-jährige konnte zwei lange Jahre entweder gar nicht oder nur unter großen Schmerzen trainieren und spielen. Nichts half und der Jugendliche war schon regelrecht verzweifelt, schließlich ist Fußball für ihn mehr als nur ein Hobby, sondern eine Passion.

Durchbruch beim SC St. Veit

Als er dann endlich wieder ohne Leiden seiner Leidenschaft frönen konnte, holte ihn Kraig-Trainer Stefan Weitensfelder in seine Elf und gab ihm in seiner ULO-Meistertruppe als Wechselspieler die Möglichkeit Fuß zu fassen. Nach dieser Saison kehrte er zur St. Veiter Neugründung zurück, unter Trainer Raphael Groinig spielt er hinter den Spitzen und kann seine technischen Fähigkeiten entfalten. 14 Treffer erzielte der Youngster im Herbst- aus allen möglichen Lagen und ebenso per Kopf. Er stach damit die arrivierten Torjäger der Liga aus.

Foto (Sobe): Edin Serdarevic (weiß) in Aktion

Auch im Futsal Spitze

Seine Spielanlage & technische Beschlagenheit kommt ihm beim „Ausgleichssport“ zugute. Edin spielt für den Klagenfurter Bundesligaklub Futsal und gab dort in vier Spielen auch bereits 7x seine Visitenkarte beim gegnerischen Goalie ab. Die volle Konzentration im Frühjahr gilt aber seinem St. Veiter Verein am grünen Rasen, er will unbedingt mithelfen, Leader Friesach im Frühjahr noch abzufangen. Dazu fehlt derzeit genau ein Punkt.

Ausbildung & Privates

Edin befindet sich im Maturajahr der Klagenfurter HAK I und hat noch keine besonderen Pläne nach der Reifeprüfung- genauso wie er noch zu „haben“ ist, also als Single durch das Leben geht.

Wordrap mit Edin Serdarevic

SC St. Veit?

Aufstieg!

Lieblingsverein im Profibetrieb?

Real Madrid

Fußballerisches Vorbild?

Eden Hazard

Lieblingssport neben Fußball?

Tennis

Bier oder Wein?

Bier

Berge oder Meer?

Meer

Lieblingsapp am Handy?

Whats App

Ligaportal

Sehr viele interessante Seiten

Lieblingsmusik?

Deutsch-Rap

Wenn du für einen Tag mit einem anderen das Leben tauschen könntest- wer wäre das?

Cristiano Ronaldo

