Kärnten als Vorreiter: Die ersten Pflichtspiele gingen über die Bühne - die 1. Runde des KFV Cups läuft

Ein halbe Ewigkeit haben die Kärntner Fußballfans auf diesen Moment gewartet und gestern, am Freitag, den 24. Juli war es endlich soweit. Die ersten Pflichtspiele seit dem Abbruch der Meisterschaft wurden absolviert, denn die erste Runde des KFV-Cups stand bzw. steht auf dem Programm. Wie groß der Fußballhunger der Fans ist, zeigte sich dann auch gleich beim Derby zwischen St. Veit und Kraig, das mit 500 Zuschauern eine beachtliche Kulisse hatte. Klar, ohne Covid-19 Regeln wären es sicherlich doppelt soviele gewesen, doch nach der langen Durststrecke hat es sich sicher für Fans und vor allem Spieler toll angefühlt, endlich wieder ein Pflichtspiel im Wettkampfmodus zu sehen bzw. spielen.

St. Veit überrascht

Der SV Kraig - immerhin Landesligist - ging sicher als großer Favorit in das erste Pflichtspiel der Saison gegen den SC St. Veit aus der 1. Klasse C, musste sich aber am Ende mit 1:2 geschlagen geben. Bereits in den ersten 25 Minuten ging St. Veit durch Tore von Edin Serdarevic (17.) und Lukas Strasser (23.) mit 2:0 in Führung. Kraig kam dann zwar besser ins Spiel, mehr als der Anschlusstreffer durch Maximilian Felsberger in Minute 83 wollte den Gästen aber nicht gelingen. Der Jubel in der St. Veiter Kabine über den Aufstieg in die zweite Runde war riesig (siehe Foto/Quelle: SC St. Veit - facebook)

Die weiteren Ergebnisse der Freitagspiele:

Guttaring - ATUS Ferlach 0:5 (0:3)

Sillian - Thal/Assling 0:4 (0:1)

Straßburg - Annabichler SV 0:1 (0:1)

Wölfnitz - SV Feldkirchen 1:2 (0:2)

DSG Ferlach - Donau Klagenfurt 5:4 n.E. (2:2; 1:0)

Dölsach - Irschen 3:2 (2:2)

Sittersdorf - Bleiburg 0:5 (0:3)

Landskron - Radenthein 0:2 (0:0)

Preitenegg - St. Andrä 2:3 (2:3)

Baldramsdorf - Bodensdorf 10:1 (3:0)

Mittlern - Rückersdorf 0:4 (0:1)

