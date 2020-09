Übersicht max. Zuschauerzahlen in der 9. Runde

Details Donnerstag, 24. September 2020 11:18

In diesem Artikel geben wir euch einen gesammelten Überblick, wieviele Zuschauer der jeweilige Spielveranstalter zulässt. Es gibt derzeit die Optionen 100 Zuschauer ohne getrennte Sitz-und Stehplatzbereiche, 101-250 Zuschauer was gekennzeichnete Sitzplätze und einen COVID-Beauftragten verlangt, ab 251 Zuschauer benötigt der veranstaltende Verein zusätzlich eine behördliche Genehmigung. Sämtliche Mitwirkende am Spiel (Spieler, Schiedsrichter, Funktionäre & Personal wie Ordner) zählen nicht zum Zuschauerkontigent. Wir haben uns umgehört und geben euch eine Übersicht.

1. Klasse C 9. Runde- Maximale Zuschauerzahlen Veranstalter Gegner Max. Anmerkungen & Kommentare HSV Friesach Noch keine Infos Oberglan Guttaring 250 "Wir haben offene Tageskassen und sollten gegen Guttaring mit dem 250er-Sitzer-Kontingent durchkommen. Wir bitten die Fans etwas früher als normal zu kommen. Wir nahmen auch mit den Behörden Kontakt auf. Für das nächste Heimspiel gegen St. Veit müssen wir uns etwas überlegen." (Manuel Vaschauner, Obmann Oberglan) Reichenau SC St. Veit 250 "Nachdem wir keine Tribünen haben, ist das für uns eine Herausforderung. Freitag & Samstag werden die Stehtische abgebaut und die Sitzbänke installiert. Abobesitzer bekommen auch eine numerierte Karte. Tageskassen sind offen" (Heinz Biedermann, Sektionsleiter Reichenau) Steuerberg Kappel 100 "Wir haben die Derbys bereits hinter uns. Wir lkommen mit 100 durch. Wir werden aber die Kantine sperren und nur im Freien ausschenken. Damit es nicht zu kalt wird, setzen wir die Spiele früh an. Tageskassen sind offen" (Daniel Oberberger, Obmann Steuerberg) Ob. Metnitztal Ebental 250 "Wir sind gut gewappnet und haben die Zugangsbereiche entsprechend organisiert. Auch beim Umgang untereinander fahren wir wieder auf ein Minimum zurück. Tageskassen sind offen" (Julian Geier, Sektionsleter Oberes Metnitztal) Liebenfels Glanegg 300 "Wir bekamen durch unser COVID-Präventionskonzept 300 Sitzplätze genehmigt und können daher alle Zuschauer ohne Probleme unterbringen. Tageskassen sind offen" (Harald Kohlweg, Obmann Liebenfels) Launsdorf Treibach Jun. 100 "Erfahrungsgemäß geht sich das in diesem Spiel mit 100 Zuschauern aus. Die Tageskassen sind offen, sollte der Ansturm größer sein, werden wir diese beim Erreichen vom Kontingent schließen." (Erich Erlacher, Sektionsleiter Launsdorf)

