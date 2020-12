1. Klasse C: Beliebtester "hausbauführer.at" Spieler der Herbstsaison 2020 ist...

Details Montag, 21. Dezember 2020 09:28

Neben aktuellen Situationsberichten über Vereine in sämtlichen Ligen sowie dem Geschehen auf dem Transfermarkt legte Ligaportal in den vergangenen Wochen den Fokus auf die Wahl zum beliebtesten "hausbauführer.at" Spieler der Herbstsaison 2020. Inzwischen sind die Würfel gefallen, wobei die Wahlbeteiligung einmal mehr als fantastisch bezeichnet werden kann. Österreichweit wurden in sechs Wochen sensationelle 2.251.927 Stimmen abgegeben. Nun präsentieren wir die beliebtesten Spieler auf Ligaebene.

Beliebtester Spieler der Herbstsaison 2020 ist...

Sascha Sander (GSC Liebenfels)

Endergebnis:



1. Sascha Sander (GSC Liebenfels / 2179 Stimmen)

2. Florian Londer (Oberes Metnitztal / 1930 Stimmen)

3. Lukas Gelbmann (HSV Klagenfurt / 1237 Stimmen)

4. Dominic Kahlhammer (Oberes Metnitztal / 625 Stimmen)

5. Mario Prieger (SC Kappel / 576 Stimmen)

6. Luca Rauer (HSV Klagenfurt / 517 Stimmen)

7. Michael Klampfer (GSC Liebenfels / 355 Stimmen)

8. Thomas Tabojer (SV Oberglan / 223 Stimmen)

9. Michael Schritliser (SC St. Veit / 222 Stimmen)

10. Christopher Osagiede (ATUS Guttaring / 213 Stimmen)