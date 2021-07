Oberes Metnitztal entging knapp der Stilllegung!

Details Mittwoch, 14. Juli 2021 12:56

Das ging noch einmal gut! Nachdem der alte Vorstand vom SV Oberes Metnitztal nach vielen Jahren erfolgreicher Arbeit die Ämter niedergelegt hatte, stand der Verein führungslos da, es drohte schon die Stilllegung. Zum Glück sprang Patrick Sabitzer ein, der langjährige Spieler wurde zum Funktionär. Heuer geht es nur um den Klassenerhalt.

Der neue Obmann im Kurzporträt

Patrick Sabitzer spielt seit seiner Kindheit in Grades, als Erwachsener verstärkte er bis vor kurzem meistens das Challenge-Team, das er übrigens auch für die neue Saison beim KFV anmeldete. “Der Verein stand nach dem Aufhören des alten Vorstandes kurz vor der Stilllegung”, berichtet Sabitzer vom Ernst der damaligen Lage, “ich konnte da einfach nicht zusehen, wie der Verein stirbt”.

Stilllegung wegen fehlender Funktionäre- ein gar nicht so seltenes Phänomen, Ulrichsberg wurde genau aus demselben Grund geschlossen, Fürnitz behördlich aufgelöst, in Lienz sucht der Vorstand schon seit Jahren seine Nachfolger. Ein Schicksal, das Metnitztal nun erspart bleibt, der erfolgreiche Verein, bis in die Landesliga aufgestiegene Klub erhielt mit Sabitzer einen neuen Vorsitzenden und kann sich wieder auf die sportlichen Belange konzentrieren. Heuer bäckt man freilich kleinere Brötchen.

Nach Spielerfluktuation: Klassenerhalt als einziges Ziel

Sabitzer konnte Marco Winkler als Trainer halten, bei Dominic Kahlhammer sieht es ebenfalls lt. dem Obmann “gut aus”. Ein Sextett (siehe unter dem Artikel) verlässt allerdings den Verein, darunter einige Leistungsträger der letzten Jahre. Dafür konnte man in Grades ein Trio verpflichten: Jonas-Konstantin Pürstl (Neumarkt), Simon Schrittesser (Friesach) und Pascal Wurzer (Gurk).

Da es mehr Ab- als Zugänge gibt, passt Metnitztal die Ziele an: “Es ist heuer eindeutig der Nichtabstieg”, so Sabitzer, der den Verein einmal in ruhige Fahrwässer lotsen möchte.

Abgänge Oberes Metnitztal: Sebastian Hashold, Stefan Stampfer, Florian Londer (alle Kappel), Rene Klingsbichel, Manuel Pauer (beide Friesach), Martin Jakob Leitgeb (Straßburg)