Gelingt Oberglan ein Sprung nach vor?

Details Dienstag, 12. Juli 2022 09:59

Oberglan schloss letzte Saison die 1. Klasse C im gesicherten Mittelfeld ab. Nicht ganz das, was man sich wünschte, demgemäß wird für die kommende Spielzeit eine klare Verbesserung um drei bis fünf Plätze angestrebt, bekräftigt Trainer Helmut Schimanz.

Keine großen Kaderveränderungen, gute Vorbereitung

Auf der Abgangsliste scheinen Dominik Kruschitz (Köttmannsdorf) & Marcel Vaschauner (Glanegg) auf, es kommen dafür Christof Ebner (Feldkirchen 1b) & Lukas Londer (Feldkirchen) neu zum Verein. Schimanz: „Die Qualität unseres 18-20-Mann-Kaders bleibt erhalten.“ Im Training befindet sich Oberglan seit dem 26. Juni, gewann am Wochenende das Jubiläumsturnier in Reichenau (gegen Reichenau, Steuerberg & Afritz). Für Oberglan eine kleine Standortbestimmung, dass die Schimanz-Truppe gut unterwegs ist und eine Ansage an die Konkurrenz im Bezirk.

Ein klarer Sprung nach vorn wird angepeilt

Platz neun wurde es in der Vorsaison, geht es nach den Feldkirchnern, soll eine klare Verbesserung her: „Wir wollen drei bis fünf Plätze weiter nach vor“, so Schimanz, der Glanegg, Friesach und Moosburg für die Spitzengruppe auf dem Zettel hat. „Aber den ganz großen Favoriten, wie in den letzten Saisonen St. Veit gibt es nicht mehr.“