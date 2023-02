Friesach will Lauerstellung im Frühjahr nutzen

Details Samstag, 11. Februar 2023 10:30

Nach einer langen Herbstsaison befindet sich auch die 1. Klasse C in der Winterpause. Diese Liga war wieder geprägt von vielen engen und spannenden Matches, was sich auch in der Tabelle wiederspiegelt. Die Plätze von eins bis sieben trennen nur sieben Punkte. Genau auf diesem siebten Rang befindet sich in Lauerstellung der Friesacher AC/Hirter Pils, welcher durchaus noch gute Chancen hat, ganz vorne mitzuspielen.

Comeback-Qualitäten im Herbst unter Beweis gestellt

Trotz der guten Ausgangslage gibt es aber noch Luft nach oben. Zumindest wenn es nach dem Trainer der Friesacher, Michael Leiter, geht: „Wir sind noch nicht da, wo wir sein sollten. Zu viele Punkte haben wir in dieser Herbstsaison liegengelassen, uns hat einfach ein richtiger Flow gefehlt.“ Dennoch hatte die Truppe aus Friesach ab und zu seine Sternstunden, nämlich dann, wenn es darum ging, aussichtslose Matches noch zu drehen. Oft sah es im Herbst so aus, als würde man als Verlierer vom Platz gehen, doch immer wieder zeigten das Team dann seine Comeback-Qualitäten. „Wir sind trotz der Tatsache, dass wir keinen richtigen Lauf hatten, immer als Team aufgetreten und haben einen guten Charakter bewiesen. Wenn die Einstellung passt, sind wir eine sehr gute Truppe.“, gibt sich Leiter bezüglich des Teamgefüges stolz.

Winter-Fahrplan für gute Rückrunden-Vorbereitung

Um im Frühjahr erst gar nicht in die Situation eines schier aussichtslosen Rückstandes zu kommen, muss im Winter natürlich trainiert werden. Die Vorbereitung läuft in Friesach schon seit Mitte Jänner, wobei in der Halle das Spielerische trainiert wird und im Freien beim Lauftraining die Ausdauer. Trainingslager steht bei den Nordkärntnern keines am Programm, stattdessen wird ein Teambuilding-Ausflug nach Bad Kleinkirchheim auch zur Rückrundenvorbereitung beitragen. Trainer Michael Leiter setzt auf die gleichen Leute wie in der Hinrunde, weshalb auch keine Transfers getätigt wurde. Lediglich zwei Abgänge hat der Friesacher AC diesen Winter zu verbuchen: Fabian Sortschan wechselt zu St. Veit und Matthias Ebner verlässt den Verein in Richtung Krumpendorf.

Verjüngung der Mannschaft als Zielvorgabe

Ein Grund, warum keine Transfers im Winter getätigt wurden, lässt sich finden, wenn man auf den Altersdurchschnitt der Mannschaft schaut. Es fällt auf, dass dieser im Vergleich zu den anderen Teams relativ hoch ist. Dort will der Friesacher AC langfristig ansetzen. „In den nächsten Jahren wollen wir versuchen, die Mannschaft zu verjüngen, damit wir einen guten Mix aus jungen und älteren Spielern haben.“, definiert der Coach die Ambition des Clubs. Kurzfristig lautet die Zielvorgabe für die Rückrunde, einen Platz in den Top 3 zu erreichen. „Dazu müssen wir in der Defensive noch kompakter werden und vorne an Gefährlichkeit und Effizienz gewinnen.“, erklärt Leiter abschließend.

Diese Ziele will der Friesacher AC gleich von Beginn an in Angriff nehmen, denn im ersten Spiel geht es schon um einen direkten Konkurrenten im vorderen Feld. Die Treibach Juniors, die nur einen Punkt mehr am Konto haben, sind die ersten Gegner des Friesacher ACs im Frühjahr.

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei