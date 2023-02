Zugänge beim HSV: "Wir steigen nicht ab!"

Details Dienstag, 21. Februar 2023 09:05

Der HSV Klagenfurt liegt an 12. Stelle in der 1. Klasse C. Trotz des letzten Tabellendrittels befinden sich die Heeressportler dennoch nicht in unmittelbarer Abstiegsgefahr, der Vorsprung auf den ersten Platz in der roten Zone beträgt doch 6 Punkte. Außerdem ist die Tordifferenz besser. Dennoch verstärkte sich der Verein mal vorsorglich für das Frühjahr, um auf Nummer sicher zu gehen.

Punkte gegen die unmittelbare Konkurrenz sorgen für Polster

Die Herbstsaison vom HSV lässt sich als Punktlandung zusammenfassen: 13 der 15 Punkte holten sie gegen die unmittelbare Konkurrenz aus dem letzten Tabellendrittel. Insbesondere Steuerberg verschaffte die Truppe Schlafbeschwerden, gegen den Tabellennachbarn wurden beide Spiele gewonnen. Siege gegen St. Urban & die SG Wörthersee, sowie Remis gegen Moosburg, Metnitztal und Oberglan komplettieren die Punkteausbeute. Die restlichen Spiele wurden verloren.

Rückkehr von Bomber Jevtimijevic, Routinier Kokalj als Spielertrainer

Abgänge gibt es beim HSV keine, dafür dockt ein slowenisches Trio bei der Kampfmannschaft an: Nik Makovec Tomic & Franci Kocijan sind neu in Kärnten und könnten für einen Überraschungseffekt sorgen. Den neuen Spielertrainer Jaka Kokalj kennt man dafür von vielen Saisonen bei Arnoldstein. Er war schon im Herbst beim HSV, fungiert nun als Spielertrainer. „Der kann uns auch mit 41 Jahren immer noch gut in der 1. Klasse helfen“, so ein überzeugter Funktionär Günther Jäger. Zusätzlich lotste er Aleksa Jevtimijevic wieder zurück in die Khevenhüllerkaserne. „Der ist für bis zu zehn Tore in einer Halbsaison gut“, freut sich Jäger auf neue Impulse im Angriff. Da erwies sich der HSV im Herbst als harmlos, 18 Tore sind der schlechteste Ligawert.

„Absteigen werden wir sicher nicht!“

Die Neuzugänge und die Tabellensituation stimmen Jäger optimistisch. „Wir steigen sicher nicht ab“, gibt er sich überzeugt. Als Zweitziel soll der Klassenerhalt so schnell wie möglich fixiert werden. Trainingslager gibt es keines, der HSV spielt beim Klagenfurter Wintercup mit: „Die Ergebnisse dort sind völlig belanglos“, so Jäger, wobei er positive Ansätze erkennt: „Solange wir mit der ersten Garnitur am Platz stehen, halten wir auch mit den höherklassigen Gegner mit!“

