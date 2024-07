Nach zwei Abstiegen in Folge will der SK Maria Saal wieder in die Spur kommen

1. Klasse C

Der SK Maria Saal hat ein schwieriges Jahr hinter sich. Nach dem Abstieg aus der Kärntner Liga 2022 konnte die Mannschaft auch in der Unterliga Ost nicht bestehen und stieg als Tabellenletzter erneut ab. Mit sieben Siegen, drei Unentschieden und zwanzig Niederlagen konnte man die Wende nicht mehr schaffen und muss nun in die 1. Klasse C absteigen. Im Sommer ist ein großer Umbruch geplant: Viele Spieler verlassen den Verein und zahlreiche neue Gesichter sollen frischen Wind in das Team bringen, um die kommende Saison erfolgreicher zu gestalten.

Großer Kaderumbruch

Im Sommer tut sich viel beim SK Maria Saal, sowohl auf der Abgangs- als auch auf der Zugangsseite. Den Verein verlassen Fabian Rabinig (Steiermark), Denis Tomic (Oberglan), Ilias Chaschmagamadov (Launsdorf), Günther Zussner (Mittlern), Jakov Mrsic (Kraig), Andreas Eberdorfer (Kraig), Martin Linder, Imran Khazmagamadov (Kraig), Elias Hant (ASV), Lorenz Ouschan (Galizien) und Timo Sampl (Treibach). Neu im Kader sind hingegen Florian Wutte (ASV), Nikolaus Hecht (Reserve), Daniel Pipan (St. Veit U17), Nenad Popovic (Maria Rain), Gregor Steiner, Pascal Bidmon und Felix Pippan (alle KAC 1b), Niko Isak (zuletzt KAC), Lukas Jessenitschnig, Samuel Rebernig (Grafenstein), Max Hannesschläger (zuletzt AKA), Jan Hunnekink und David Reinisch. Diese Veränderungen bringen frischen Wind in die Mannschaft und geben Anlass zur Hoffnung auf eine erfolgreiche Saison.

Wiederaufstieg ist die Priorität Nummer eins

Als Ziel für die neue Saison hat sich der SK Maria Saal vorgenommen, in der Spitze mitzuspielen, um so schnell wie möglich wieder aufzusteigen. Co-Trainer Patrick Striednig betont: „Im Sommer werden wir vieles verändern. Wir wollen mit unserer neuen, jungen Truppe vorne angreifen und unter den Topmannschaften mitspielen!" Mit einer neu formierten Mannschaft will der Verein vor allem wieder zurück in die Erfolgsspur finden und die Weichen für eine erfolgreiche Zukunft stellen.

