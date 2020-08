St. Veit siegt sicher gegen Kappel!

Details Sonntag, 02. August 2020 23:37

Der SC St. Veit will heuer in die Unterliga austeigen und nimmt diese Favoritenrolle auch an. Als erster Gegner stellte sich gestern der SC Raika Kappel dem Vorhaben in den Weg- die Krappfelder schätzen die Auguren heuer wesentlich stärker als in der Abbruchsaison ein. Ein Bein konnten sie der Truppe von Raphael Groinig aber nicht stellen.

Ein Spiel auf einer schiefen Ebene



St. Veit, diesmal aus „Datumsgründen“ (am 1. August gab es andere Corona-Richtlinien) ausnahmsweise am ungewohnten Samstag-Termin übernahm von Beginn an das Heft in die Hand und drückte die Truppe vom neuen Gästetrainer Charly Schweighofer in die eigene Hälfte hinein.

Dieser konnte nicht auf seinen vollen Kader zurückgreifen, musste in der Vorbereitung zwei Verletzungen hinnehmen und verpasste seiner Elf ein defensives Spielkonzept. Das ging fast eine ganze Halbzeit lang gut, einmal war Glück dabei, als Neuerwerbung Sandro Struckl völlig alleine vor dem Tor auf Aluminium klopfte.

Letztlich schafften es die schon etwas ungeduldigen Herzogstädter doch noch vor der Pause in Front zu gehen: Marco Messner spielt in den Rückraum, Struckl legt ab und Johannes Steiner macht aus kurzer Distanz, was ein Stürmer zu tun hat. Er trifft zum 1:0!



St. Veit verabsäumt eine frühe Entscheidung

Nach der Pause ging es in der Tonart weiter- St. Veit drückte, Kappel wartete auf Kontergelegenheiten, die aber eine ausgezeichnet disponierte Hintermannschaft der Gastgeber kaum zuließ. Goalie Rene Robitsch verbrachte einen geruhsamen Abend.

Das 2:0 fiel recht rasch nach der Pause, als Marco Messner ein Zuspiel von Michael Schritliser wiederum aus kurzer Distanz verwertete. Darauf vergab St. Veit bis zur 80. Minute zahlreiche Chancen, was sich beinahe rächte, als Franz Pusar mit einem Gewaltschuss aus rund 30 Metern doch noch eine Gelegenheit für die Gäste vorfand. Der Ball fand nicht den Weg ins Tor, St. Veit bringt die ersten drei Punkte ins Trockene.



Stimme zum Spiel:



Raphael Groinig (Trainer SC St. Veit): Es war ein verdienter Sieg mit einer tollen Defensivleistung, vorne hätten wir aber schon etwas mehr Chancen verwerten können, ja müssen.“



Die Besten: Michael Schritliser (Vt re), Marco Messner (St)

