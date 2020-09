Launsdorf siegt bei Ebental und verabschiedet sich aus dem Tabellenkeller!

Details Montag, 07. September 2020 14:17

Im bisherigen Saisonverlauf fiel der SC Launsdorf um viele Punkte um, da die Truppe einen herausgearbeiteten Vorsprung nicht ins Ziel retten konnte. So stand beim SC Ebental viel auf dem Spiel, bei einer weiteren Niederlage drohte den Hochosterwitzkickern eine nicht erwartete Verwicklung in den Abstiegskampf.

„Die guten Ergebnisse in der Vorbereitung und im Cup schraubten die Erwartungshaltung ein wenig nach oben“, erzählt uns Erich Erlacher, der bei Launsdorf als Obmann, Sektionsleiter & Trainer fungiert. „Leider konnten wir dann in der Meisterschaft einen Vorsprung zweimal nicht ins Ziel bringen und so fanden wir uns hinten in der Tabelle wieder.“

Launsdorf vergibt hochkarätige Chancen

Die Hausherren, erstmals von Reinhard Grobelnig betreut, setzten die ersten, noch eher harmlosen Akzente in diesem Spiel, wo in den ersten 20 Minuten nicht so wirklich viel geschah.

Erst danach begann Launsdorf gefährlicher nach vorne zu agieren, erste Chancen stellten sich ein. Bis zur Halbzeit griffen sich Jan Waldner & Raphael Krapesch mehrfach an die Stirn und wollten selbst nicht glauben, welche dicke Gelegenheiten sie da ausließen. In dieser Phase konnte sich auch Ebental-Torhüter Stefan Janjusevic mehrfach auszeichnen.

Zwei verunsicherte Teams- Höfferer mit dem erlösenden 1:0

Nach dem Seitenwechsel wollte keinem Team so recht was gelingen. Es gab wenige zusammenhängende Aktionen, die Verunsicherung beider teams war spürbar. Ebental verteidigte gut und strukturiert, war aber nicht in der Lage nach vorne hin Druck aufzubauen. Bei Launsdorf wiederum hingen die vergebenen Chancen nach.



So gesehen war die Entstehungsgeschichte zum aus Launsdorfer Sicht erlösenden 1:0 eigentlich typisch für diese Begegnung. Das Tor entstand aus einer Einzelleistung von Michael Höfferer. Der Angreifer nahm das Heft selbst in die Hand und schloss den Alleingang aus rund 18 Metern in die lange Ecke ab (70.).

Einige Minuten später kam ein Zuckerpass durch die Abwehr Ebentals bei Nehru Mehic an, der zum alles entscheidenden 2:0 traf. In der Schlussphase gab es noch Aufregung, als Schiedsrichter Johann Vodiunig den Gästen einen aus ihrer Sicht klaren Elfmeter nicht geben wollte. Einen Zuschauer versetzte das so in Rage, dass er vom Schiedsrichter des Platzes verwiesen wurde.

Am Sieg von Launsdorf änderte sich nichts. Die Erlacher-Truppe hat das Mittelfeld wieder in Sichtweite, Ebental bleibt Letzter.

Stimme zum Spiel

Erich Erlacher (Sektionsleiter & Trainer Launsdorf): „Wir waren selbst schon stark verunsichert, das 1:0 war erlösend. Der Schiedsrichter war eigentlich gut, aber das Foul an Krapesch kann man eigentlich unmöglich übersehen.“

Die Besten: Janjusevic (Tor) bzw. Höfferer (ZM) & Manuel Leitgeb (LVt)

