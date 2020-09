Reichenau behauptet Tabellenführung in Glanegg souverän!

Details Montag, 21. September 2020 15:47

Mit einem nur in der Startphase strittigen 4:2 (3:1) bei Nachzügler SV Glanegg sichert sich der SC Reichenau/Falkert für eine weitere Runde den Platz an der Sonne. Mann des Tages war einmal mehr Arnold Freissegger, der nicht nur sein Torkonto auf 16 Stück hochschraubte, sondern auch für den ersten reinen Hattrick in dieser Saison verantwortlich zeigte- ein seltenes Kunststück.

Freissegger-Festspiele in der 1. Halbzeit

Die Hoffnungen von Glanegg gegen den Bezirksrivalen zu punkten erfuhren schon nach wenigen Minuten auftrieb, bei Reichenau funktionierte die Abseitsfalle nicht und fand mehr Gefallen am Reklamieren als dem Hinterherrennen. Christopher Scheiber focht das alles nicht an und erzielt die Führung für die Hausherren.

Diese währte allerdings nur neun Minuten lang. Dann kamen die großen 19 Minuten des Arnold Freissegger, der derzeit einfach aus allen Lagen und allen Spielsituationen heraus trifft, wobei er doch die Rolle des klassischen Strafraumtorjägers bevorzugt.

In der 11. Minute schlich er seinen Bewachern davon und erhielt von Enis Durkovic den nötigen Assist, um aus rund 11 Metern Marco Jesch bezwingen zu können.

In der 18. Minute vollendet er den schönsten Spielzug des Tages, der von hinten seinen Ausgang nahm und diesmal vom durchbrechenden Thomas Gratzl vorbereitet wurde. Der Stürmer stand dann eben da, wo er sich zu Recht eine Vorlage erwartete.

Der Hattrick wurde in der 32. Minute vollendet. Diesmal behauptete Freissegger in einem Strafraumgetümmel den Ball und setzt sich in diesem durch. Mit diesem 1:3 war im Grunde das Spiel bereits gelaufen. Glanegg konnte sich bis zum Ende nicht von diesem Schock erholen.

Spiel verflacht in Hälfte Zwei

In der zweiten Halbzeit gab es noch zwei Treffer und viel Leerlauf. Christian Schritliser war zunächst der Pechvogel, der für Glanegg die Kugel in die eigenen Maschen jagte (51.). Christopher Scheiber wiederum traf in der 89. Minute zur Resultatskosmetik aus Glanegger Sicht.

Die rund 40 Minuten dazwischen boten eher fußballerische Schonkost, Glanegg konnte nicht mehr richtig zulegen, das immer sicher wirkende Reichenau hingegen wollte wohl nicht mehr nachlegen. Alles was die Gastgeber auch versuchen mochten, wurde vom einmal mehr famosen Matthias Gellan vorzeitig abgefangen.

Mit einem Blick schielte die Elf von Hans Florian Zuschlag wohl auch bereits auf das Gipfeltreffen in der nächsten Woche gegen den SC St. Veit. Man wird den Meisterschaftsfavoriten als Tabellenführer empfangen können. Glanegg wiederum wurde durch die jüngsten Erfolge von Ebental und dem HSV an das Tabellenende durchgereicht.

Stimme zum Spiel

Hans Florian Zuschlag (Trainer Reichenau): „Ich sage es sehr ungerne, weil ich weiß wie das im Fußball laufen kann, aber im Grunde war das Spiel heute mit unserer Führung erledigt. Nächste Woche gegen St. Veit sind wir dann nicht der Favorit, spielen aber dennoch auf Sieg.“

Die Besten: Arnold Freissegger (St) & Matthias Gellan (DM/ beide Reichenau)

