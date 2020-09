Glanegg schafft mit 4 Punkten den Anschluss an das Mittelfeld

Details Montag, 28. September 2020 13:25

Es war die Woche der Trainereffekte in den 1. Klassen. Malta in der 1B, St. Margarethen in der 1D. Auch beim SV Glanegg machte sich der Trainerwechsel bezahlt, Neo-coach Ronald Schritliser holte gleich an seinem ersten Arbeitswochenende 4 Punkte. Zuerst ein X gegen Ebental, dem folgte ein wichtiger Sieg im Derby bei GSC Liebenfels.

Gemischte Gefühle gegen Ebental

So richtig einordnen will Schritliser das Unentschieden am Freitag gegen die sich im Aufwind befindlichen Ebentaler nicht: „Einerseits holten wir einen Zähler, andererseits bekamen wir eine gelbrote Karte und erleichterten damit dem Gegner doch noch auszugleichen.“ Endstand 1:1, für das Derby bei Liebenfels am Sonntag nahmen sich die Glanegger gleich viel vor: „Wir haben viel im körperlichen Bereich gearbeitet, sind nun wieder fit für 90 Minuten.“

Glänzender Derbysieg in Liebenfels

Liebenfels unternahm alles, um so vielen Fans wie möglich den Derbybesuch zu ermöglichen der coachende Obmann Harry Kohlweg schaffte es sogar eine Sondergenehmigung für 300 Zuschauer zu bekommen. So viele wurden es dann zwar doch nicht, aber deutlich mehr als die ohne Bedingungen erlaubten 100 waren es dann doch.



Glanegg legte es trotz Freitagsspiel auf körperliche Präsenz und Pressing an. Zusätzlich gab Schritliser der Truppe den Auftrag mit, die Kreise von Marko Petricevic energisch zu stören, ohne dass er einen eigens abgestellten Kettenhund bekam.

Der erste Torschrei blieb dennoch den Fans von Liebenfels im Halse stecken. Adnan Fehric traf nach rund einer halben Stunde die Latte. Das erste Tor gab es dann für Glanegg, wenngleich die Entstehungsgeschichte mit etwas Ballglück verbunden war. Nichtsdestotrotz gingen die Gäste auf den Ball, erarbeiteten sich die Kugel. Christopher Scheiber ließ dann alleine Antonio Mrsic keine Chance, überhob ihn stilvollendet.

Die Führung knapp vor der Pause wurde von Liebenfels quasi mit dem Kickoff für die zweite Hälfte egalisiert. Ein schlecht geklärter Ball ermöglicht Mirel Mujkic die Gelegenheit zum Abschluss, der lässt sich nicht bitten und gleicht aus.

Ronald Schritliser stellte anschließend um, schickte Christian Garnitschnig auf den Flügel, brachte mit dem bulligen Florian Stark noch mehr physische Präsenz auf den Platz. Es sollte sich auszahlen. Eine gute Kombination der ohnehin gut harmonierenden Slowenen Milovan Pantelic und Darko Tosic fand den weg zu Garnitschnig der volley zum viel umjubelten Auswärtssieg abschloss. Glanegg bleibt damit zwar Letzter, hat nun aber das Mittelfeld wieder in Sichtweite.

Stimme zum Spiel:

Ronald Schritliser (Trainer Glanegg): „Pauschallob an die ganze Truppe. Wir konnten trotzt Freitagsspiel auch am Sonntag wieder 90 Minuten marschieren und haben eine taktisch reife Leistung gezeigt.“

Die Besten: Manuel Rest (St) & Darko Tosic (MF/beide Glanegg)