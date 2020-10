Steuerberg hat nach fünf Pleiten bei Treibach wieder was zum Feiern!

Details Sonntag, 04. Oktober 2020 17:26

Bei SK Treibach Juniors gegen den SV Steuerberg ging es bereits nach einem Drittel in der Meisterschaft um sehr viel. Während die Treibach-Youngsters heuer einfach nicht so recht in die Gänge kommen wollen, wurde Steuerberg nach passablen Start zuletzt durch Verletzungspech zurückgeworfen. Schließlich gab es nach fünf Niederlagen en suite wieder was zu feiern für die Elf von Werner Oberrisser. Etwas glücklich gewannen die Gäste mit 1:0.

Im Gegensatz zu vielen anderen spielen, die entweder gar nicht stattfanden oder sich am Rande der Regularität bewegten, blieb das Turnerwaldstadion von den Wetterkapriolen des Samstags verschont. Ein paar kleine Schauer wechselten mit Sonnenschein ab, als würde das Spiel im April stattfinden.



Treibach hat die Seuche vor dem Tor



Treibach war in der ersten Halbzeit die spielbestimmende Mannschaft und fand auch ihrer Überlegenheit entsprechend Großchancen vor. Schon in der 5. Spielminute setzte sich Pascal Pressegger schön auf der rechten Seite durch, aber Samuel Tamegger vergibt auf Höhe vom Elferpunkt freistehend vor dem Gehäuse von Christoph Ritzinger.



Kurz darauf blieb Alexander Kehre der Torschrei in der Kehle stecken, aus spitzem Winkel nimmt er Maß, aber der Ball springt von der Innenstange wieder zurück in das Feld und findet keinen Offensivabnehmer.

Wer die Tore nicht schießt…



Von Steuerberg war bis zur 37. Minute offensiv wenig zu sehen. Dann gab es die erste Offensivaktion- und was für eine! Kapitän Tobias Konec verrichtet bei seinem Pass in die Schnittstelle echte Maßarbeit, die 4er-Kette ist mit diesem Zuspiel auf Alexander Zechner völlig ausgehebelt- und der macht das auch wunderbar, überlupft den herauseilenden Alexander Bodner zur schön herausgespielten Führung! Diese Führung war trotz der Ansehnlichkeit zu dem Zeitpunkt entgegen des Spielverlaufs.



Noch vor der Pause drücken die Juniors auf den Ausgleich- die Offensivabteilung lässt aber wieder alles liegen. So geht es in die Kabinen- Zwischenstand 0:1.



Steuerberg hat die Seuche mit den Wehwechen und hält dennoch mit

Nach der Pause musste Gäste-Trainer Werner Oberrisser unplangemäß wechseln, er hatte ohnehin nur eine geflöhte Reservebank zur Verfügung, die Folge einer unheimlichen Verletzungsserie. Jetzt hat sich Steuerberg mit der Führung im Rücken besser auf das Spiel der Juniors eingestellt und kam selbst zu einigen Gelegenheiten aus dem Konter heraus. Die beste davon vergab Konstantin Konec, der alleine vor Bodner nicht nur vergab, sondern auch noch den besser postierten Sturmkollegen übersah, der in aller Seelenruhe den Ball in das leere Tor schieben hätte können. Es blieb so lange beim Minimalspielstand, bis eine gelbrote Karte für Admir Jasic (T/ 69.) den Gästen eine numerische Überlegenheit zuschanzte. Ab diesem Zeitpunkt war der Sieg von Steuerberg zwar nicht safe, wackelte aber in keiner Minute beträchtlich.



Steuerberg fuhr nach 5 Leermeldungen en suite wieder einen Sieg ein. Nachdem es fast schon so aussah, als ob die Truppe nach hinten durchgereicht wird, gelingt mit dem Sieg ein Sprung auf Platz 9 vor den Sonntags-Spielen. Treibach krebst nach wie vor etwas unerwartet im Tabellenkeller.



Stimme zum Spiel



Werner Oberrisser (Trainer Steuerberg): „Wir hatten in der ersten Halbzeit schon ein wenig das Glück des Tüchtigen, aber in der zweiten Hälfte waren wir nicht nur dabei, sondern ließen den Matchball aus. Pauschallob für die Einstellung der Truppe.“



Bester Mann am Platz: Christoph Ritzinger (Steuerberg/Tor)