Kappel schließt mit Sieg in Ebental zur Spitze auf!

Details Montag, 05. Oktober 2020 10:20

Drei Teams halten nach 10 Runden bei jeweils 20 Punkten: SC St. Veit, Reichenau und eben der SC Raika Kappel. Die Elf von Karl Schweighofer geigt wie schon seit Ewigkeiten nicht mehr an der Spitze mit und auch der SC Ebental konnte diesen Run nicht stoppen. Kappel siegt mit 4:2. Auch wenn man Kappel sehr wohl auf dem Zettel für den erweiterten Favoritenkreis haben musste, ist die derzeitige Position eine positive Überraschung.

Ebental sammelte in den letzten Runden unter dem neuen Trainer Reinhard Grobelnig Punkte wie ein Eichhörnchen, da dies aber auch auf Glanegg und den HSV zutraf ist der Abstand zum Tabellenkeller weiterhin nur sehr gering.



Muntere erste Halbzeit

Ebental ging mit dem ersten Schuss bereits in Führung, dieser erwies sich dafür als Schuss von höchster Qualität, Zoran Pavlovic traf nämlich über Torhüter Stefan Janjusevic hinweg die Kreuzecke. Der frühe Treffer gab der Partie auf tiefem Geläuf gleich neuen Schwung und Intensität, schnell nach dem Führungstreffer prallte der Ball nach einem Stangenköpfler zurück auf das Feld.

Kappel konnte durch Fabian Prieger in der 26. Minute ausgleichen. Dem ging eine Kombination samt Stanglpass zum Schluss zuvor. Prieger entschied sich dabei für eine Direktabnahme traf die lange Ecke.

Kappel entscheidet die Begegnung für sich

Direkt nach dem Seitenwechsel wurde Max Prasser im Strafraum gelegt, Schiedsrichter Alfons Tschematschar entschied sofort auf Elfmeter für die Gäste. Luka Prasnikar ließ sich diese Chance für die erstmalige Führung von Kappel nicht entgehen (47.).

Einmal konnte Ebental (nur mit einer schütteren Ersatzbank gesegnet) noch zurückschlagen. Marco Divo versenkte dabei einen ruhenden Ball, blieb Sieger über Goalie Raphael Proprentner. Das war es dann mit zähen Versuchen der Heimischen, auch in diesem Spiel zu punkten. Das Finish gehörte dann Kappel, das einfach eine etwas bessere Kadertiefe an die Sattnitz mitbringen konnte.

Das 2:3 war schön herausgespielt, ein ballgewinn innerhalb der eigenen 35 Meter spielt Tobias Fischer in die Tiefe, Luka Prasnikar setzt sich im 1 vs. 1 durch und schließt alleine vor Goalie Janjusevic staubtrocken ab. Diese neuerliche Führung hielt bis zum Ende und wurde vom eingewechselten Christopher Leitner in der 85. Minute noch ausgebaut. Davor warf Ebental nochmals alles nach vorne, im Konter fing sich die Elf aber das entscheidende 2:4 ein.

Stimme zum Spiel:

Karl Schweighofer (Trainer Kappel): „Das war heute ein ganz hartes Stück Arbeit. Ebental kam ja auch in eine gute Form zuletzt. An die Tabelle denken wir nicht, wir wollen weiter einfach locker drauflos spielen.“

Die Besten: Tobias Fischer (LiVt) Alexander Prasser (ReSt/ beide Kappel)