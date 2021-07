Der HSV kommt trotz vieler Ausfälle zu einem komfortablen Sieg über Ebental!

Details Sonntag, 25. Juli 2021 17:18

Die Saison begann für den HSV Klagenfurt mit einem Derby- und vielen Ausfällen. Gleich acht Mann musste Trainer Andreas Pöck vorgeben, dennoch konnte er eine Truppe auf den Platz schicken, die den SC Ebental sicher kontrollierte. Letztendlich siegten die Heeressportler mit 2:0.

Ausfälle, wohin man schaut

Beinahe jedes Team meldet derzeit Ausfälle, meistens durch Urlaube, die sich nicht immer in die spielfreie Zeit planen lassen, bzw. gar nicht immer für alle in dieser Zeit erwünscht sind. So schlimm wie diese Woche wird es beim HSV ab dem 2. Spieltag nicht mehr aussehen, aber “ein bis drei fallen mir die ersten vier Runden immer aus”, so Pöck. Der Trainer stellte seine gesamte Abwehrreihe um, die beiden gelernten 6er Hasan Kupinic & Gojko Vasiljevic wurden kurzerhand zu Innenverteidigern ernannt und sie lösten ihre Aufgabe, als hätten sie die ganze Karriere noch nie etwas anderes gespielt.

Ebental kann nicht dagegen halten

In der 19. Minute stach Haris Malkoc in den Strafraum, wurde gefoult, Schiedsrichter Johann Vodiunig entschied sofort auf Penalty. Normalerweise ist Malkoc selbst der Elferschütze, überließ die Exekution aber als Gefoulter Aleksa Jevtimijevic. Der traf sicher zur verdienten Führung.

Ebental blieb blass, der HSV war das dominante Team, das noch nicht durchwegs in der Lage war, seine Chancen fertig zu spielen. Nach der Pause brachte er mit Luca Rauer einen seiner beiden Wechselspieler und gab ihm den Auftrag den Zug auf das Tor zu suchen. Er hielt sich an die Anweisung seines Coachs und war prompt zur Stelle, als ihn der durchgebrochene Malkoc vor dem Tor suchte. Er brachte seinen Stanglpass unter (66.) und der Fisch war geputzt. Ebental war an diesem Tag einfach zu harmlos.

Stimme zum Spiel

Andreas Pöck (Trainer HSV): “Natürlich hat durch die ganzen Ausfälle einiges auch ncht funktioniert, aber ich war zufrieden, wir sind auf einem guten Weg.”

Die Besten: Haris Malkoc (OM, Hasan Kupinic & Gojko Vasiljevic (beide IV)