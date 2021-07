Friesach startet mit souveränem 4:0 über Launsdorf!

Details Sonntag, 25. Juli 2021 21:41

Der Friesacher AC/Hirter Pils kam gut in die laufende Meisterschaft und schlug den SC Launsdorf sicher mit 4:0. Eine starke erste Halbzeit legte die Basis für den Einstandssieg von Neo-Trainer und Friesach-Rückkehrer Michael Leiter.

Drei Treffer in der ersten Hälfte für Friesach

Friesach startete in das erste Derby der Saison praktisch mit 1:0, als sich in der 4. Minute Werner Gassler den Ball für einen Freistoß herrichtete und sofort zum 1:0 traf. Der Torhüter der Gäste sah dabei nicht besonders glücklich aus. Friesach setzte sofort nach, konnte mit einem Lattenschuss die Gefährlichkeit an diesem Samstag-Abend unterstreichen.

Launsdorf sah in der Folge gar nicht so schlecht aus, erholte sich vom Gegentreffer für richtige Großchancen langte es aber nicht. Anders die Hausherren, die durch Thomas Pirker den Score auf zwei Tore Vorsprung erhöhten. Es war ein schöner Abschluss, vorbei am chancenlosen Goalie Herbert Tammer.

Noch war das Schlimmste in den ersten 45 Minuten aber nicht ausgestanden. Freistoß von Kapitän Dominik Leiter, Tammer kann halten, gleichfalls den Nachschuss hat aber gegen den dritten Ball von Fabian Sortschan das Nachsehen. Damit ging es in die Pause.

Nach dem 4:0 begnügt sich Friesach mit Ergebnisverwaltung

Jetzt bekam Launsdorf seine beste Chance aus einer aussichtsreichen Standardsituation, der Ball verfehlte aber knapp das Tor. Praktisch im Gegenzug drehte Gassler erneut jubelnd Richtung Cornerfahne ab, er schloss überlegt einen Angriff der Hausherren ab.

Mit dem 4:0 war die Partie de facto vorbei. Launsdorf gab sich geschlagen, bei Friesach fehlte dann der Nachdruck für einen richtigen Kantersieg. Die letzten 35 Minuten war das dann schon eher Sommerfußball, was dem blendenden Saisonauftakt für Friesach keinen Abbruch tut.

Stimme zum Spiel:

Michael Leiter (Trainer Friesach): “Ein bisschen täuscht das hohe Ergebnis, aber wir waren schon in den entscheidenden Momenten das aggressivere Team. Pauschallob an alle.”

Die Besten: Thomas Pirker (MFre), Mario Linzer (Vtli) & Lukas Kernmayer (Vtre)