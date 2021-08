Moosburg ohne Probleme gegen Oberes Metnitztal!

Details Montag, 09. August 2021 10:58

Aufsteiger SV WellCard Moosburg ist mit einem klaren 4:0 über Oberes Metnitztal in der Liga angekommen. Der Sieg stand über die gesamten 90 Minuten nie infrage und bringt die Gastgeber einmal ins gesicherte Mittelfeld der Tabelle. Für Metnitztal sieht es nach der dritten Klatsche in Serie einmal düster aus.

Nur die Effizienz verhindert eine klarere Pausenführung

Moosburg (ohne Torjäger Onuh) presste den Gegner hoch an, versuchte bei Ballverlust sofort das Spielgerät wiederzuerobern. Das zwang die ohnedies durch den verpatzten Saisonauftakt verunsicherten Gäste zu Fehlern, Metnitztal kam kaum zu Entlastungsangriffen.

Aleksander Malivojevic brachte den Ball zum 1:0 zugunsten von Moosburg über die Linie (27.), er verwertete den Lattenabpraller einer Bombe von Moreno Remskar. In der Zeit bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, es blieb bei der Führung für den Gastgeber, die insgesamt gut und gerne drei weitere Treffer auf dem Kunstrasen liegen ließen.

In der 2. Hälfte fallen auch die Tore

In der zweiten Halbzeit änderte sich an der Spielanlage gar nichts. Moosburg dominiert das Geschehen, Metnitz blieb völlig harmlos. In dieser zweiten Hälfte bewies die Offensivabteilung der Heimischen auch mehr Effizienz und erzielte drei Tore.

Moreno Remskar machte in der 54. Minute das wunderschön heraus gespielte 2:0 von SV Moosburg perfekt. Für das 3:0 von Moosburg sorgte Stefan Hamers, der in Minute 73 zur Stelle war. Die Einleitung von Manuel Nematy via Super-Heber hinter die Abwehr verdient eine Erwähnung. Ehe der Abpfiff ertönte, war es Philipp Oskar Ammann, der das 4:0 aus Sicht von SV Moosburg perfekt machte (90.). Er verwertet einen Abpraller nach einem gestoppten Brandstätter-Solo.

Nicht nur auf dem Platz befindet sich Moosburg auf der Erfolgsspur. Der Klub konnte jüngst mit "WellCard", einem Thermen- & Wellness-Dienstleister einen Namenssponsor präsentieren.

Stimme zum Spiel

Mario Loritsch (Trainer Moosburg): "Wir haben es verabsäumt, das Spiel bereits in der ersten Hälfte zu entscheiden. Nach einem 4:0 bin ich aber natürlich zufrieden. Onuh fehlte und wird womöglich noch ein paar Wochen fehlen, andere sind aber eingesprungen."

Die Besten (Moosburg): Manuel Nematy (IV) & Moreno Remskar (St).

1. Klasse C: SV Moosburg – SV Oberes Metnitztal, 4:0 (1:0)

27 Aleksander Malivojevic 1:0

54 Moreno Remskar 2:0

73 Stefan Hamers 3:0

90 Philipp Oskar Ammann 4:0

