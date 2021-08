Treibach nach hart erarbeitetem Erfolg in St. Urban weiter vorne dabei!

Details Montag, 09. August 2021 14:32

Der SK Treibach Juniors gewann am Sonntag beim SV Naturstein Kogler St. Urban mit 2:0 und prolongierte damit den erfolgreichen Saisonstart. Bis die Truppe von Arno Kozelsky aber feiern konnte, war es ein steiniger weg, St. Urban erwies sich als zäher und bis zum Schluss gefährlicher Gegner.



Nach Anfangsdominanz verliert Treibach den Zugriff auf das Spiel

Treibach versuchte wie immer über spielerische Mittel zum Erfolg zu kommen, ließ Ball und Gegner laufen und kontrollierte die ersten 20 Minuten. Danach aber ließen sie sich von den Hausherren ihr Spiel aufzwingen, mit vielen weiten Bällen, mit Einwürfen in den Strafraum, mit Standards die stets hoch vor das Tor von Raphael Liebminger getreten werden. Die Heimmannschaft zeigte sich bei einer derartigen Spielanlage als klar dominant, kam immer gefährlicher vor das Tor und Treibach durfte sich beim Torhüter bedanken, dass es zur Halbzeit noch 0:0 stand.

Ein Tor nach dem Wechsel, eines als "empty net goal" ganz am Ende

St. Urban kam aus den Kabinen mit der Gewissheit, eine ganz gute erste Hälfte abgeliefert zu haben, wo lediglich die Treffer fehlten. Letzteres rächte sich aber bereits kurz nach Wiederanpfiff, Florian Napetschnig erobert im Spielaufbau der Heimischen den Ball, behauptet ihn bis zur Strafraumgrenze und drückt zur Führung ab! Ein Treffer wie ein Uppercut, von dem sich die Heimischen nicht mehr so recht erholen konnte. Treibach fand nun wieder zu einer spielerischen Linie, wich dem physisch orientierten Gameplan von St. Urban diesmal erfolgreich aus. So entging die Truppe von Arno Kozelsky dem ganz großen Druck, wobei durch die Enge vom Platz weiterhin jeder Standard, jeder Einwurf in Strafraumnähe gefährlich blieb.

Die Truppe von Stefan Kogler setzte in der Nachspielzeit alles auf eine Karte, beorderte noch Torhüter Domen Mrezar in den gegnerischen Strafraum. Der Schachzug misslang, vielmehr konnte sich Treibach befreien und der einzige, der diesem Ball nachlief war der eingewechselte Youngster Samuel Lauhard, der überhaupt sein erstes Spiel für eine Kampfmannschaft bestritt. Sein erstes Tor wird ihm als "empty net goal" im Stile eines Eishhacklers in Erinnerung bleiben.

Stimme zum Spiel

Arno Kozelsky (Trainer Treibach Juniors): "Das war ein hartes Stück Arbeit. Eine Zeit lang ließen wir uns von St. urban die Spielanlage diktieren, die Führung nach der Pause half dabei, dieses Momentum zu brechen."

Die Besten (Treibach): Raphael Liebminger (Tor) & Lukas Markus Ploder (IV)

1. Klasse C: SV St. Urban – SK Treibach Juniors, 0:2 (0:0)

47 Florian Johannes Napetschnig 0:1

95 Samuel Mario Lauhard 0:2

