Ebental holt in Glanegg den ersten Punkt!

Bislang gab es für den SC Ebental nur Niederlagen, darunter deutliche Abfuhren. Trainer Reinhard Grobelnig (Interview nach dem Spielbericht) kannte die Gründe und verlangte von der Mannschaft ein eindeutiges Zeichen. Dieses setzten seine Mannen beim SV Glanegg, dem sie trotz numerischer Unterlegenheit und Rückstand ein 2:2 abtrotzten.

Ebental gelang bislang noch kein Tor, aber auch Glanegg startete mit zwei herben Pleiten in die neue Saison mit einer beinahe komplett neu formierten Truppe. Immerhin gelang letzte Woche der erste Sieg.

Führung für Glanegg, Rot für Ebental

Eigentlich schienen die Heimischen schnurstracks auf den nächsten Sieg zuzusteuern, Dominik Scherwitzl erzielt per Kopf die Führung. Einige Minuten später war die Frank-Truppe nicht nur vorne, sondern auch ein Mann mehr auf dem Platz, Schiedsrichter Roman Weger zückte bei einem Foul von Patrick Steiner sofort die rote Karte und es waren noch mehr als 60 Minuten zu spielen.

Der 41-jährige Maxwell Siaw als Baustein zum Umschwung

Ebental meldete unter der Woche den 41-jährigen Maxwell Siaw an, ein wohlbekannter Akteur im Kärntner Fußball. Er war die letzten zweieinhalb Jahre nirgends gemeldet, daher gilt für ihn das Transferfenster nicht. Mit ihm wurde das Spiel nach vorne der Ebentaler sichtbar besser, Jedenfalls wirkten 10 Ebentaler mit Siaw im Spiel gegen Glanegg erheblich gefährlicher als in den ersten runden die vollen 11 ohne den Routinier. Nach langen 347 Minuten konnte Ebental endlich erstmals in dieser Saison jubeln. Dejan Bozicic brach den Torbann, nachdem er zuerst Torhüter Horvat anschoss, den Ball zurückbekam und anschließend aber erst mal zwei Verteidiger ausspielen musste, ehe er noch einmal abdrücken konnte.

Allerdings war der Jubel noch kaum verhallt, waren schon wieder die Gastgeber vorne. Christian Schritliser war nach einer Ecke per Kopf zur Stelle. Trainer Grobelnig stellte nochmals erfolgreich um: Manuel bergmann gelang der Ausgleich. Die letzten fünf Minuten drängte Glanegg, der Punkt war aber eingesackt. Der erste Punkt.Ein Zeichen, das sich der Trainer (siehe Interview) erwartete.

Die Besten (Ebental) Siaw

"Ich habe der Mannschaft die Rute ins Fenster gestellt!"

LP: "Reinhard, wie groß ist der Stein der Erleichterung, der gerade dein Herz runter plumpst?"

Grobelnig: "Ein mittelgroßer. Es gibt da noch mehrere Steine zum plumpsen."

LP: "Die wären?"

Grobelnig: "Indem meine Mannschaft endlich so spielt und trainiert wie ich mir das vorstelle. Das war heute einmal der erste Schritt. Wir hatten eine miserable Trainingsbeteiligung, es war einfach der Wurm drin. Es war für mich ein Entscheidungsspiel. Nochmals so ein Auftritt wie in den vergangenen Wochen und ich hätte das Amt niedergelegt."

LP: "Deine Mannschaft wusste das vorher?"

Grobelnig: "Ja. Wir haben das diese Woche besprochen. Ich will die Burschen ja weiterbringen. Ich bin kein Trainer, der nur zum Bespaßen da ist, keiner der nur die Aufwandsentschädigung kassiert. Ich will was weiterbringen. Dafür müssen sie aber auch bereit sein, etwas dafür zu tun. Ich arbeite nun Woche für Woche. Der Vorstand ist auch informiert und zeigt Verständnis. Zugleich habe ich aber nichts dagegen, wenn der sich einen Nachfolger sucht, wenn es wieder so wie zu Saisonbeginn wird."

