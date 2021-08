Serdarevic erledigt ein wacker kämpfendes St. Urban!

Details Montag, 16. August 2021 10:40

Mit 1:4 verlor SV Naturstein Kogler St. Urban am vergangenen Sonntag deutlich, aber dennoch in allen Ehren gegen den Meisterschaftsfavoriten SC St. Veit. Aus Sicht der Heimischen schlug das Pendel bei zwei strittigen Entscheidungen in der ersten Hälfte zugunsten der Gäste aus. Edin Serdarevic erzielte einen Triplepack für den im Summe hochverdienten Sieg der Gäste.

Turbulente erste Hälfte

St. Urban-Trainer Stefan Kogler nahm im Vorfeld den Druck von seiner Truppe, insgeheim hofften die Kicker von der Simonhöhe aber doch auf eine Überraschung. St. Veit übernahm in der Anfangsphase auch sofort das Kommando, St. Urban versuchte sein Glück über Konter, einmal in dieser Anfangsphase streifte der Ball dabei die Latte.

In der 20. Minute kam der erste Auftritt von Edin Serdarevic, der Herzogstädter Angreifer verlud am 16er drei Gegenspieler und traf noch in die lange Kreuzecke, ein Treffer der Marke Traumtor! Das war der Auftakt für 20 Minuten, die St. Veit den Auswärtssieg sichern sollten. Bereits drei Minuten später drehte Serdarevic wieder jubelnd ab, die Heimischen reklamierten vergebens, dass der Ball die Linie nicht vollständig überschritten haben soll. Vergebens, Schiedsrichter Thomas Schmautz bat die Gastgeber zum Restart.

Es sollte für die Gastgeber noch dicker kommen, in der 37. Minute sah Schiedsrichter Schmautz ein Hands im Strafraum von St. Urban, schloss Urheber Tobias Reininger aus und verhängte den fälligen Elfmeter, den Alexander Hofer nicht ganz sicher verwertete. Für die Heimischen wiederum eine unglückliche Entscheidung, aus derer Sicht wurde der Ball mit der Brust von der Torlinie gekratzt. Kurz darauf erhielt auch St. Urban einen Strafstoß, Philipp Kanduth verwertet zum 1:3-Pausenstand. Die Führung der Gäste war trotz der umstrittenen Szenen ohne Frage verdient.

Unstrittiger Elfer setzt den Deckel auf das Spiel drauf

Im zweiten Durchgang mühte sich die Kogler-Elf trotz numerischer Unterlegenheit im Spiel zu bleiben. Richtig gefährlich konnten sie St. Veit aber nicht mehr werden, die Gäste bekamen einen zweiten, diesmal unstrittigen Elfer zugesprochen, den Serdarevic sicher verwertete (62.). Der 3-Tore-Vorsprung war wieder hergestellt, die Luft war nun draußen aus dem Spiel. Im Finish spielten beide Teams nur noch 10 vs. 10, da sich Andreas Eberdorfer (St. Veit) die Ampelkarte abholte.



SC St. Veit belegt mit der maximalen Ausbeute von neun Zählern momentan den dritten Platz der Tabelle, für St. Urban kommen die wirklich wichtigen Spiele hinlänglich vom Klassenerhalt erst in den nächsten Wochen.

Stimme zum Spiel

Florian Novak (Trainer St. Veit): "Wir hatten in der ersten Hälfte den Gegner gut unter Kontrolle, gingen verdient in Führung. In der zweiten Hälfte waren wir zwar nicht mehr so dominant, der Sieg selbst war aber nie in Gefahr."



Die Besten (St. Veit): Nico Wernig (IV) & Edis Serdarevic (St.)

1. Klasse C: SV Naturstein Kogler St. Urban – SC St. Veit, 1:4 (1:3)

20 Edin Serdarevic 0:1

23 Edin Serdarevic 0:2

37 Alexander Hofer 0:3

43 Philipp Kandut 1:3

61 Edin Serdarevic 1:4

