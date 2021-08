Der HSV zeigt sich 45 Minuten lang von seiner besten Seite!

Details Montag, 23. August 2021 09:03

Durch ein 3:1 holte sich HSV Klagenfurt in der Partie gegen SC Reichenau/Falkert drei Punkte. Nach der Rückkehr der Schlüsselspieler Haris Malkoc & Aleksa Jevtimijevic zeigten sich die Heeressportler insbesondere im ersten Durchlauf stark verbessert und setzten sich mit diesem Sieg vom Tabellenende ab.

Die beiden Schlüsselspieler für die Offensive fehlten zuletzt und so gab es für den HSV auch nichts zu holen. Umgekehrt vermisst Reichenau-Trainer Hans Florian Zuschlag bitter an allen Ecken und Enden die Dienste von Arnold Freissegger, ohne den Angreifer läuft das Werkl der Falkert-Kicker zuletzt unrund.

Blitzstart vom HSV

Die Heimischen erwischten durch zwei Treffer von Malkoc bzw. Jevtimijevic (12. 21.) einen Blitzstart, wobei die Tore sich einem Ei dem anderen glichen, jeweils gab es einen Pass in die Schnittstelle vom jeweiligen Angriffskollegen. Die Rückkehr des Duos machte sich für Trainer Andreas Pöck also sehr schnell bezahlt, zu seinem Entzücken legte die Köttmannsdorf-Leihe Confidence Osawe in der 37. Minute noch das 3:0 drauf, der Flügelspieler sticht bei einem Angriff über die Außenbahn selbst nach innen und bezwingt Torhüter Tim Lipovac.

Der HSV agiert in der zweiten Hälfte vorsichtiger

Mit einem 3:0 im Rücken wies Trainer Pöck seine 11 an, in den ersten 15 Minuten jede Gefahr vor dem Tor zu verbannen, aus einer kontrollierten Defensive herauszuspielen. Das gelang nicht immer perfekt, das Spiel wurde offener, Reichenau bekam nun seine ersten wirklich guten Chancen, auf der anderen Seite öffneten sich die Räume, die weder Osawe (vergab zweimal alleine vor dem Tor) noch Tejic (traf die Stange) zur endgültigen Entscheidung nützen konnten. Da aber die Uhr unerbittlich runterlief, kam die auffallend junge Reichenau-Elf nur noch zum verschmerzbaren Ehrentreffer durch Enis Durkovic (87.).

Die drei Zähler katapultierten HSV Klagenfurt in der Tabelle auf Platz zehn. Reichenau verliert nach dieser Niederlage in der Tabelle an Boden und steht – auch wenn die Aussagekraft zu diesem frühen Saisonzeitpunkt begrenzt ist – nun auf dem siebten Rang. Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher zwei Siege ein.

Stimme zum Spiel

Andreas Pöck (Trainer HSV): "Der Sieg geht aufgrund der ersten Halbzeit in Ordnung. Die Chancenverwertung ließ in der zweiten Hälfte dann etwas zu wünschen über, zum Glück traf Reichenau erst so spät."

Die Besten (HSV): Malkoc (OM) & Hasan Kupinic (DM)





1. Klasse C: HSV Klagenfurt – SC Reichenau/Falkert, 3:1 (3:0)

12 Haris Malkoc 1:0

21 Aleksa Jevtimijevic 2:0

37 Confidence Eboigbe Osawe 3:0

87 Enis Durkovic 3:1

