Erster Heimsieg für Glanegg!

Im dritten Versuch gab es für die neu formierte Truppe vom SV Glanegg den ersten Heimsieg und der fiel mit 4:1 über ATUS KM Bau Guttaring zusätzlich sehr deutlich aus. Die Heimischen wankten nur rund 10 Minuten direkt nach der Pause, den Rest der Begegnung kontrollierte die Elf von Guido Frank.

Die besten 45 Minuten der Saison für Glanegg

Glanegg wurde bekanntlich komplett umgebaut, allerdings schlich sich auch der Verletzungsteufel ein, insbesondere im Angriff ist das Angebot für Guido Frank überschaubar. Aber diese Ausfälle haben auch ihre positiven Seiten, so legt der erst 15-jährige Paul Zuschlag wiederum eine Talentprobe ab, avancierte zur Starting-XI.

In den ersten 15 Minuten schlug es bereits zweimal im Guttaringer Tor ein, beide Treffer aus dem Spiel schön herausgespielt, einmal war es David Kramaric, einmal Dominik Schwerwitzl. Glanegg ließ noch weitere Großchancen liegen, in der 23. Minute fiel dennoch das 3:0. Diesmal traf der unglückliche Ivan Bozic in das eigene Gehäuse.

Glanegg wankte kurz, fiel aber nicht

Direkt nach dem Seitenwechsel erzielte Marco Messner das erste Tor für Guttaring und die nächsten 15 Minuten hatte man den Eindruck, dass sich das Spiel noch drehen könnte. Die Gäste drückten, konnten aber den Anschlusstreffer nicht erzielen. Schließlich löste sich Glanegg wieder von den Fesseln und konnte im Finish, abermals durch Kramaric den endgültigen Treffer setzen. Alles in allem eine überzeugende Leistung der eher verhalten gestarteten Glantaler.

Mit diesem Sieg zog SV Glanegg an Guttaring vorbei auf Platz sieben. ATUS KM Bau Guttaring fiel vor den heutigen Sonntags-Partien auf die neunte Tabellenposition zurück.

Stimme zum Spiel

Guido Frank (Trainer Glanegg): "Jetzt sind wir so weit, dass die Spieler unser System verinnerlicht haben, so rund eine Stunde funktionierte das heute sogar besser als ich mir es selbst erhofft habe."

Die Besten (Glanegg): Christian Haslauer (IV) & Jean Noel Scheriau (Außenbahn links)

1. Klasse C: SV Glanegg – ATUS KM Bau Guttaring, 4:1 (3:0)

10 David Kramaric 1:0

14 Dominik Nikolaus Scherwitzl 2:0

23 Eigentor durch Ivan Bozic 3:0

48 Marco Messner 3:1

85 David Kramaric 4:1

