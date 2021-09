Launsdorf hadert mit der Chancenverwertung

Details Montag, 06. September 2021 07:00

Das Spiel zwischen SC Launsdorf und SC Reichenau/Falkert endete 1:1. Für Launsdorf an sich ein annehmbares Ergebnis gegen einen starken Ligakonkurrenten. Wenn da nicht dieser Spielverlauf gewesen wäre, der die Seekicker den Sieg nachtrauern lässt.



Es war eine sehr faire Partie bei ausgezeichneten äußeren Bedingungen. Zusätzlich sahen die Fans ein vor allem von Launsdorf schwungvoll vorgetragenes Spiel, das sich durchaus mehr Treffer verdiente. In erster Linie Treffer auf der Seite von Launsdorf.

Es wollte nur ein Treffer gelingen

Launsdorf startete fulminant, trug viele Tore in den Strafraum der Gäste vor, kam auch zu zahlreichen Abschlüssen. Aber in der Box gab es dann einen Mix aus Pech, Unvermögen und einen ausgezeichnet disponierten Reichenau-Keeper Tim Lipovac, der die Launsdorfer Offensive zur Verzweiflung brachte.

Einmal bezwangen sie den Schlussmann, nämlich in der 19. Minute als Michael Höfferer Raphael Krapesch per Lochpass auf die Reise schickte und dieser ein einziges Mal Lipovac im 1 vs. 1 bezwingen konnte. Krapesch fiel im Laufe des Ziels noch sehr oft mit guten Laufwegen auf, erarbeitete sich viele Chancen, aber das Tor blieb (nicht nur für ihn) wie vernagelt

Einmal nicht Freissegger als Tor- & Punktegarant für Reichenau

Reichenau-Coach Hans Florian Zuschlag reagierte auf den Spielverlauf, wechselte recht früh doppelt und einer dieser Joker stach. Sandro Berger, erst 10 Minuten am Platz, nahm einen langen Ball ausgezeichnet mit und drückte vom 16er ab. Ein sehenswerter Treffer, der seinen Farben letztlich ein doch etwas schmeichelhaftes Remis bescheren sollte. Nach dem Ausgleich erhielt Launsdorf nämlich weiterhin zahlreiche Chancen, aber es. blieb beim 1:1.

Nach sieben gespielten Runden gehen bereits 14 Punkte auf das Konto von Launsdorf und bescheren der Mannschaft einen hervorragenden vierten Platz. Mit beeindruckenden 20 Treffern stellt die Heimmannschaft den zweitbesten Angriff der 1. Klasse C. SC Reichenau liegt im Klassement nun auf Rang sechs. Drei Siege, zwei Remis und zwei Niederlagen tragen zur Momentaufnahme der Gäste bei.

Stimme zum Spiel

Erich Erlacher (Obmann Launsdorf): "Eigentlich war es das beste Spiel von uns in der Saison. Aber es fehlte halt was sehr Wesentliches im Fußball, das Erzielen von Tore. So waren es leider doch zwei verlorene Punkte für uns."

Die Besten: Raphael Krapesch (St.) bzw. Tim Lipovac (Tor)

1. Klasse C: SC Launsdorf – SC Reichenau/Falkert, 1:1 (1:0)

19 Raphael Krapesch 1:0

65 Sandro Berger 1:1

