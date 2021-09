Abermals ein Triplepack von Serdarevic!

Details Samstag, 11. September 2021 17:56

SC St. Veit stellte die eigenen Aufstiegsambitionen eindrucksvoll unter Beweis und besiegte den SV Oberglan glatt mit 6:0. Das Resultat täuschte ein wenig, fiel etwas zu hoch aus, was auch Edin Serdarevic geschuldet war, der Angreifer erzielte bereits seinen dritten Triplepack in der laufenden Saison.

Oberglan presst in St. Veit an

Nicht schlecht überrascht zeigten sich die Herzogstädter über die Spielanlage des Gegners. Oberglan stellte sich nicht hinten rein, sondern stand ganz im Gegenteil hoch und brachte die klar favorisierten St. Veiter einigermaßen aus dem Konzept. So gab es zwei tolle Chancen für die Gäste, die Torhüter René Robitsch bravourös entschärfte.

Oberglan vergibt nach St. Veit-Führung einen Elfer

Was hinten Robitsch hält, bringt vorne Edin Serdarevic rein. Der Vollblutangreifer besorgte das 1:0 nach Vorarbeit von Lukas Unterweger & Heiko Springer. Kurz nach der Führung bekam Oberglan die große Chance zum Ausgleich, aber Routinier Patrick Salzmann scheitert mit einem Elfmeter an Teufelskerl Robitsch. Das war dann doch ein Knackpunkt bei den Gästen, St. Veit zog bis zur Pause durch Alexander Hofer & wiederum Serdarevic mit 3:0 davon.

Serdarevic trifft und trifft und trifft...

Oberglan spielte bis zum Schluss wacker mit, verzichtete weitgehend auf die in dieser Spielklasse üblichen hohen Bälle, von St. Veit war man das ohnehin gewohnt. Das ergab ein durchaus rassiges Spiel, das nur am Scoreboard, nicht auf dem Geläuf der Jacques Lemans Arena so einseitig war.

Dennoch stand es nach einer Stunde bereits 5:0 für die Hausherren, Nico Wernig und wiederum Serdarevic sorgten für einen uneinholbaren Vorsprung. Oberglan konnte einem fast ein bisschen leidtun. Kurz vor dem Abpfiff trifft auch noch der eingewechselte Routinier Michi Salbrechter zum 6:0-Endstand. Vier Treffer legte dabei Lukas Unterweger auf.

Ohne Gegentreffer geblieben und drei Zähler eingeheimst – SC St. Veit ist weiter auf Kurs. Ob Oberglan in der Tabelle nach hinten rutscht, werden erst die Spiele von Samstag und Sonntag beantworten.

Stimme zum Spiel

Florian Novak (Trainer St. Veit): "Oberglan hat uns am Anfang wirklich überrascht, wir konnten uns bei Torhüter Robitsch bedanken. Wir haben heute wieder vier 17-Jährige eingesetzt, die machten ihre Sache ausgezeichnet!"

Die Besten (St. Veit): Robitsch (Tor), Unterweger (Mf), Serdarevic (St)

1. Klasse C: SC St. Veit – SV Oberglan, 6:0 (3:0)

24 Edin Serdarevic 1:0

31 Alexander Hofer 2:0

35 Edin Serdarevic 3:0

52 Nico Wernig 4:0

57 Edin Serdarevic 5:0

84 Michael Salbrechter 6:0

