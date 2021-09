Zwei Eigentore bei Treibach-Sieg in Liebenfels

Details Sonntag, 19. September 2021 21:24

Mit einem knappen 2:1 endete das Match zwischen Treibach Juniors und Liebenfels an diesem neunten Spieltag. Das Spiel gestaltete sich in weiten Zügen sehr ausgeglichen, am Ende durften die Youngster vom SK Treibach jubeln- das zweite Eigentor an diesem Nachmittag entschied zu ihren Gunsten.

Flottes Bezirksderby

Beide Teams waren von Beginn an auf Offensivfußball aus, Treibach ging mit vier 15-Jährigen in das Spiel, die von den "Routiniers" der Kampfmannschaft Fabian Gangl und David Hude (beide gerade dem Teen-Alter entflohen) verstärkt wurden. Bei Liebenfels wiederum sorgte Adnan Fehric für viel Dampf und stellte die Gäste auf harte Proben. Die Führung für die Gäste erzwang aber Sascha Sander, dessen Hereingabe der 15-jährige Lucas Ramusch ins eigene Tor beförderte (30.). Es war ihm darob niemand böse, ein erzwungenes Eigentor kommt im besten Fußballerleben vor.

Der Ausgleich gelang noch vor dem Seitenwechsel. Luca Weitensfelder schlägt eine ausgezeichnete Flanke in den Strafraum, die eigentlich für Felix Auer vorgesehen war. Der misst, aber an der zweiten Stange stand noch Fabian Gangl der "10er" schießt in die lange Ecke zum Ausgleich. Knapp nach dem Ausgleich traf Fehric die Stange, sozusagen ging es mit besseren Haltungsnoten für Liebenfels in die Kabinen.

Treibach bringt Fehric unter Kontrolle und erzwingt das zweite Eigentor des Tages

In der zweiten Hälfte stellten sich die Gäste besser auf das körperbetonte Spiel von Liebenfels ein, brachten Fehric zunehmend unter Kontrolle, neutralisierten die Speerspitze. Die Truppe von Arno Kozelsky konnte zunehmend eine Anlage mit viel Ballbesitz etablieren, wo die Auswärtsmannschaft etwas mehr daheim war, als der Gastgeber. Gangl traf in dieser Phase die per Kopf die Latte, fortan unternahm Treibach mehr, um doch noch mit drei Punkten nachhause zu fahren.

Es zeichnete sich dennoch ein Remis ab, bis die 88. Minute eingeläutet wurde. Daniel Grilz flankt scharf zur Mitte, trifft dabei den mit David Hude kämpfenden Andreas Pirker an der Schulter und von dort findet der Ball den Weg in das Tor. In der Nachspielzeit fand Liebenfels noch eine Chance vor, Raphael Liebminger konnte sich aber auszeichnen und die drei Punkte festhalten.

Stimme zum Spiel

Arno Kozelsky (Trainer Treibach): "Es war ein ausgeglichenes Spiel, aber wir zeigten in der zweiten Hälfte schon mehr Willen zu gewinnen und daher ist der Sieg nicht unverdient."

Die Besten (Treibach): Samuel Tamegger (Vt) & Daniel Grilz (Abwehr links)

1. Klasse C: GSC Liebenfels – SK Treibach Juniors, 1:2 (1:1)

30 Eigentor durch Lucas Ramusch 1:0

35 Fabian Christian Gangl 1:1

88 Eigentor durch Andreas Pirker 1:2

