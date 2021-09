SV St. Urban siegt nach Startproblemen souverän über Ebental!

Details Montag, 27. September 2021 10:01

SV Naturstein Kogler St. Urban kam gegen SC Ebental zu einem klaren 5:2-Erfolg. Es war ein Sieg in einer 6-Punkte-Begegnung, im direkten Duell gegen die Abstiegsränge bekam so St. Urban wieder etwas Luft. Ebental ging in der zweiten Hälfte die Kraft aus.

Ebental in der Startphase klar besser, St Urban kommt zurück

St. Urban geriet schon früh in Rückstand, Routinier Ertürk Erkara nützte einen Abwehrfehler der Heimischen, die daraufhin die nächsten 15 Minuten aus der Spur kamen, sich bei Goalkeeper Patrick Fresenberger (Ersatz für den gesperrten 1er) bedanken konnten, nicht mit 0:2 in Rückstand zu geraten.

Aber mit dem Ausgleich nach einer Standardsituation (Kopfball Tobias Reininger, Rok Pirc staubt ab) begann sich das Blatt zu wenden. Von diesem Augenblick an drückte die Elf von Stefan Kogler auf die Führung, die wiederum durch Rok Pirc noch vor dem Seitenwechsel gelang. Der Angreifer schoss dabei mit einem Halbvolley den Gegenspieler an, bei diesem abgefälschten Ball gab es für Keeper Stefan Janjusevic nichts zu halten.

Ebental fehlt die Kraft zur Wende

In der zweiten Halbzeit erzielte Florian Kraschl in der 59. Minute sein erstes Tor für die Kampfmannschaft. Dabei verwertete er an der 2. Stange eine Flanke, die er annahm, noch einen Haken setzte und trocken zum 3:1 netzte, der frühen de facto-Entscheidung.

Den Leistungsträger der Ebentaler verließen nämlich zusehends die Kräfte, wobei die Gäste unmittelbar nach dem 4:1 (Aljaz Tot 77.) nochmals eine starke Phase zeigten, mit dem 2:4 aus ihrer Sicht durch Emil Daliposki nochmals rankamen. Aber wenige Minuten später spielten Aljaz Tot und Rok Pirc mit den Ebentalern Fangen, markierten den 5:2-Endstand. Wermutstropfen für St. Urban: Abwehrchef Tobias Reininger musste mit Verdacht auf Kreuzbandriss das Spiel vorzeitig beenden.

Mit diesem Sieg setzt sich St. Urban (9 Punkte) etwas von Ebental (5 Punkte) ab. St. Urban holte bislang alle Punkte zu Hause.

Stimme zum Spiel

Stefan Kogler (Trainer St. Urban): "Wir haben schon vorher kommuniziert, dass am heutigen Tag nur ein Sieg zählt. Der Spielverlauf war da zuerst nicht verheißungsvoll, aber wir haben uns da wieder herausgezogen."

Die Besten (St. Urban): Reininger (IV), Fresenberger (Tor) und Pirc (St).

1. Klasse C: SV Naturstein Kogler St. Urban – SC Ebental, 5:2 (2:1)

7 Ertuerk Erkara 0:1

30 Rok Pirc 1:1

40 Rok Pirc 2:1

59 Florian Kraschl 3:1

77 Aljaz Tot 4:1

83 Emil Daliposki 4:2

87 Rok Pirc 5:2

