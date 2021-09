Pirker rettet dem FAC bei Moosburg einen Punkt in letzter Sekunde

Details Montag, 27. September 2021 10:53

Im Spiel von Moosburg gegen Friesacher AC gab es Tore am laufenden Band. Am Ende teilten sich beide Kontrahenten die Punkte beim Endstand von 4:4. Nachdem Moosburg bereits 2:0 und 4:2 in Front lag, trauert die Truppe von Mario Loritsch einem durchaus möglichen Dreier nach, kam aber im Finish durch eine gelbrote Karte außer Tritt.

Moosburg gibt im Torfestival den Takt vor

Es wurde in diesem Spiel nicht lange gefackelt, sondern sofort angegriffen. Moosburg ging durch einen Elfer von Marco Divo in Führung, er entstand, nachdem sich ein Mann der Mauer des zuvor durchgeführten Freistoßes mit der Hand Richtung Ball gestreckt hatte. Exakt 10 Minuten später erhöhte Goalgetter Chigbogu Onuh auf 2:0, schloss erfolgreich einen Konter ab.

Aber Friesach wusste sich wieder einmal zu wehren. Direkt nach dem 2:0 folgte der Anschlusstreffer durch Mario Linzer per Kopf. Damit ging es in die Kabinen.

Moosburg gibt im Finish noch den Sieg her

Nach dem Seitenwechsel schaffte Friesach erstmals den Ausgleich, ein wahrer Lattenpendler-Hammer, den Marco Pirker da abfeuerte (56.). Moosburg konnte aber auch diesen Rückschlag wegstecken, Divo spielt Stefan Hamers frei und der kann problemlos zur neuerlichen Führung abschließen (62.).

Jetzt kam Hektik in das Spiel. Zunächst sah Tomislav Peric (M.) Gelb-Rot (74.). Unmittelbar danach traf aber dennoch erneut Onuh zum 4:2, seinem 10. Saisontreffer, und es schien auf eine kleine Überraschung hinauszulaufen. Die numerische Unterlegenheit brachte die Heimischen dann aber doch außer Tritt. Friesach warf in den letzten Minuten alles nach vorne und kam tatsächlich noch in den letzten Minuten zum Ausgleich. Zuerst Fabian Sortschan auch einem Gestocher (89.) und unmittelbar darauf stellte Marco Pirker per Bogenlampe den 4:4-Endstand her. Für die Heimischen dann doch eine gefühlte Niederlage.

Beide Teams bleiben im Spitzenfeld, wobei sich durch das Unentschieden der SC St. Veit etwas absetzen konnte.

Stimme zum Spiel

Marco Feichter (Obmann & Spieler, Moosburg): "Wir haben jetzt nun schon zum dritten Mal in dieser Saison den Ausgleich in der Nachspielzeit erhalten. Daran kiefeln wir schon ein bisschen, auch wenn die Saison wirklich fantastisch läuft, 18 Punkte sind klar über unseren Erwartungen."

Die Besten: Onuh (St.) bzw. Pirker (St.)

1. Klasse C: SV WellCard Moosburg – Friesacher AC/Hirter Pils, 4:4 (2:1)

18 Marco Andrea Divo 1:0

27 Chigbogu Onuh 2:0

29 Mario Linzer 2:1

56 Marco Paul Pirker 2:2

62 Stefan Hamers 3:2

76 Chigbogu Onuh 4:2

89 Fabian Sortschan 4:3

90 Marco Paul Pirker 4:4

